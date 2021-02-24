早前《蘋果》已介紹入圍的最強八支隊伍，有人為有型，有人為健康，有人是為傳承文化開始跳舞，然而堅持到今天仍然舞不停的，除了因為他們對跳舞的熱愛，更令人着迷的，是舞者們聚首時盡在不言中的快樂。八強隊伍均是街舞界的頂尖人物，分別是TMD、KINGBOTICS、STRANGERS、QUICKIES、SDS、SWIFT SOUL、IHOW HK及WAACKANDA。可惜的是SDS成員Cyik賽前因腳傷未能出席，由SDS另一成員SukiRabbit代為出戰。

決賽當日，《蘋果》繼續邀得劉敬雯（奶茶）及楊樂文（Lokman）兩位導師擔任評判，除了他們，評判團還有電影《狂舞派3》的蔡瀚億（BabyJohn）、顏卓靈（Cherry）及資深舞者林悅榮（Bobby），導演黃修平則有特別任務，負責向冠軍隊伍頒獎。BabyJohn坦言跳舞方面屬有限公司：「做評判，我自問都有啲尷尬，但係我今次會以表演者角度去睇，睇吓佢哋如何透過身體去分享同傳遞訊息，我會用呢樣嘢嚟做評審。」Cherry表示最想看到舞者們的心，會投票予最有心的隊伍。

比賽以3對3形式進行，對賽隊伍分為紅區及藍區，每隊鬥三個回合，每回合各有一分鐘，在DJ Chris的音樂下傾力演出，評判會即時作出裁決選出四強，然後再進行下一輪比賽，餘此類推，直到終極街舞強隊誕生。奶茶為是次活動傾盡全力，比賽當日更擔任主持，為現場帶來熱哄哄的氣氛。

首輪八強對戰，在DJ Chris的音樂下正式開始，最後由KINGBOTICS、QUICKIES、SDS及IHOW HK成功晉身四強，Bobby大讚四場大戰中，以QUICKIES及STRANGERS的對決最令他印象難忘：「我覺我好難分勝負，個人舞同齊舞都好好睇，真心好難揀。」Lokman特別點名IHOW HK的成員Ho Tung，他說：「佢喺個人舞上感情好投入，俾佢帶動到我打冷震，大家要記住啲音樂係即興嘅，大家事前都冇聽過，所以真係好值得讚賞。」BabyJohn指主打跳Waacking的IHOW HK最吸引他的眼球：「佢哋各自表演嗰陣，有好吸引嘅地方，好有獨特性，但係返去三個人，整體性又好強。我會形容係打咗地基嘅一隊人，好穩陣。」

稍作休息過後，四強對決隨即展開，首場由KINGBOTICS對QUICKIES的比賽，已經令五位評判相當頭痛，難分高下，最後KINGBOTICS以一分險勝QUICKIES。至於SDS與IHOW HK的賽事，雙方施展畢生絕學，上演一幕幕以waacking大戰Locking的剛柔之戰，BabyJohn笑指兩隊應該直接把獎金平分：「賞心悅目、身心舒暢。有咩好睇得過兩隊，一邊比賽一邊創造一個精采嘅表演畀我哋睇。」最後IHOW HK以4對1大勝SDS，以華麗姿態躋身最後決賽。

KINGBOTICS與IHOW HK爭奪終極街舞冠軍的寶座，每回合一分鐘的比賽，看似非常輕鬆，實際是音樂感、節奏、創意、舞技、默契及體力的考驗。終於到了最後一輪比賽，香港Popper KINGBOTICS與Waacker IHOW HK合演一場精采、華麗又活力十足的街舞，Lokman更與兩隊成員近距離接觸：「可能已經太長時間無機會比賽，佢哋儲咗好多力量，多謝你哋今日一次過全部爆晒出嚟，見到大家全情投入係值得開心。以前比賽觀眾可能比較多，今日個場或者冷清啲，但你哋都投放咗好多能量喺呢度，所以多謝你哋。」Cherry最欣賞兩隊利用了整個空間演出：「用盡每個角落，兩隊都好精采。」

激戰過後，最終KINGBOTICS以4比1勝出，成為街舞之王。奶茶總結整個「蘋果 X 狂舞派 3 VS 3 街舞大賽」，作為舞者的她說：「好想令所有觀眾知道，香港街舞代表今晚已經喺晒度，希望大家可以花多啲時間同心機，了解我哋嘅街舞文化。其實戴住口罩跳舞，真係好辛苦，但係大家都搏到盡去跳，我哋真係好有熱誠，希望大家多啲支持舞蹈界。」

而任頒獎嘉賓的黃修平，表示自己被眾參賽者震撼及感動了，他說：「勁，好振奮，電影雖然已經拍完做好後期製作，但在開拍前我做了很多資料搜集，看過很多大家的表演片段，現在看到大家施展的舞技，一下子湧回我當初拍電影的初衷感覺。我覺得大家的舞技和力量很精采，尤其是這象徵很重要，大家都要戴上口罩，因為香港現在有艱苦時期，在這艱苦時期下，大家雖戴着口罩都仍落力跳，keep going，可以頒獎我覺得很驕傲。」

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