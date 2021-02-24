日本「第63屆藍絲帶電影獎」己公佈得獎名單，上屆影后長澤正美今年再下一城，冧莊奪得最佳女主角，是史上首位能連續兩屆封后的女演員。

33歲的長澤正美去年分別有兩套擔正電影上畫，包括《信用欺詐師JP：公主篇》和《母子逆緣》，她早前已揚威「第33屆日刊Sports映畫大賞」，而在「第63屆藍絲帶電影獎」中亦打敗蒼井優、蘆田愛菜、永作博美、水川朝美，再度登上影后寶座。

最佳男主角方面，46歲的前SMAP成員草彅剛，憑變裝演出的LGBTQ話題作《Midnight Swan》大熱勝出，事前連獲五項提名、由二宮和也夥拍妻夫木聰的《淺田家！》，就只有中野量太贏得最佳導演。

最佳電影是若松節朗執導的《Fukushima 50》，影壇新貴成田凌、26歲女星伊藤沙莉分別獲頒最佳男配角及最佳女配角。至於《母子逆緣》 中扮演長澤正美兒子的17歲男星奧平大兼，則奪最佳新人。

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