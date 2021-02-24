韓國演藝圈近日接連爆出藝人涉校園暴力事件，人氣劇《驅魔麵館》上位男星趙炳圭、「馬舞女」泫雅、女團(G)I-DLE的22歲成員穗珍、《梨泰院Class》金東希、男團Seventeen的23歲成員珉奎、韓片《勁舞Dancing癲》26歲女星朴慧秀、前I.O.I成員金素慧等，都先後被爆是校園暴力加害者。

雖然各藝人所屬事務所已先後發聲明否認，但事件仍持續發酵，當中韓片《勁舞Dancing癲》的朴慧秀亦被爆曾在讀書時期欺凌同學，雖然發文的網民事後更正表示所指的女藝人並非朴慧秀，但事件已令朴慧秀乖乖女形象受損，加上再有新爆料者出現，令到朴慧秀再度陷入爭議。除了連累她要缺席亮相KBS電台節目《鄭恩地的歌謠廣場》宣傳新劇外，根據韓媒報道，朴慧秀孖在玹主演的KBS新劇《Dear.M》亦受連累，KBS正在商議延期播出原定後日首播的《Dear.M》，同時亦會將製作發佈會延期。

KBS陷苦惱

據KBS相關人士透露：「正在就按照預定進行定延期陷入苦惱中，因為朴慧秀捲入校園暴力風波。關於《Dear.M》的播出日期，正在討論延期的問題，雖然目前還不確定事件是否屬實，但是仍有不少爭議存在，所以按計劃進行首播亦會很有負擔。」而有觀眾就發現KBS的節目表已取消了《Dear.M》的播出，並安排了其他節目。而據報道指KBS內部已決定取消《Dear.M》的首播及同日的發佈會。

Minnie胞兄撐

至於女團(G)I-DLE的22歲成員穗珍日前被爆曾涉校園暴力，事後事務所CUBE沉默了半天才發聲明，承認穗珍曾與自稱受害人的同學吵架，但否認霸凌。不過穗珍仍受事件困擾，除了遭網民要求退團外，其泰籍隊友Minnie的胞兄因在twitter公開表示支持穗珍，遭韓網民鬧爆，更令穗珍再度成為新聞人物。韓國網民指Minnie的哥哥在此時公開撐穗珍是對事件沒有幫助，同時亦是給被害者帶來第二次傷害。

Chuu被屈

另外，同樣陷入爭議的本月少女的21歲成員Chuu，其事務所一早已否認指控，而其事件亦有新進展，據韓媒報道，爆料人承認自己捏造事件並公開向Chuu道歉，不過Chuu所屬的事務所就自言不會賣賬，並會繼續追究對方的法律責任。

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