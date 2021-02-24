韓劇《加油！金順》的39歲女星韓惠珍，2013年7月與年輕7歲的前國腳奇誠庸結婚，兩人育有一女。兩夫妻結婚7年一直過着幸福生活，去年韓惠珍出演綜藝節目亦有大方談及老公。韓惠珍日前才在IG晒合照放閃，不過其老公奇誠庸今日卻捲入性侵及校園暴力疑雲，當中更被指強迫學弟口交。事後奇誠庸方面已否認有關指控：「經向本人確認後，事件與奇誠庸完全沒有關係。對於因此而遭受的損失和今後可能發生的損失，將不惜採取法律手段予以應對。」

涉及兩名受害人

根據報道所指，有律師代表兩名受害者指控遭性暴力對待，二人指控某國家隊出身的選手在小學期間，曾欺凌低一年級的同學，還在宿舍內進行性暴力。代表受害者的律師朴志勛（音譯）今日受訪時表示：「受害人A某和B某都是足球選手出身，他們曾與學長C某和D某一起參加小學的足球社。而在2000年1月至6月期間，受到C某和D某長達10次的性暴力。」當時受害人因為只是就讀小學五年級，所以身形比較矮小，最終成為學長的欺負對象。當中受害人指控學長曾要求口交，如果拒絕的話就會遭到暴力對待，即使事件過了20年，受害人依舊未能釋懷，至今仍十分痛苦，所以希望得到對方的道歉。

網民憑線索推測

不過代表律師公開的資料中未有透露誰是加害者，但網民就憑線索推測加害者為奇誠庸，不過奇誠庸方面已即時否認。

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