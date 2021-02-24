TVB人事變天，曾志偉加入大台擔任副總經理，全面接管綜藝及音樂節目，「死敵」余詠珊被削權，再踢走何哲圖（Herman）掌管音樂事務，節目安排上當然會有變動，公司內部亦會掀起鬥爭風波，隨着余詠珊失勢，她的愛將們的地位亦變得岌岌可危；星夢娛樂將會「跟返」無綫，有傳志偉為宣示主權，本來計劃在年初三搞賀年騷，不過講明唔畀星夢歌手出席，「星夢幫」都冇乜運行。

連日來一眾星夢幫為前途着想，紛紛表態無意跟何哲圖外闖，決定留在公司繼續發展，實行與何哲圖劃清界線。一直備受力捧的譚嘉儀，在去年12月約滿無綫的經理人合約後，改簽星夢娛樂做親生女，可惜如今「爸爸」被趕出家門，前路難免會受到影響。譚嘉儀昨晚在將軍澳出席活動，對於「爸爸」何哲圖辭任星夢娛樂行政總裁一職，譚嘉儀表明無意跟過檔：「我有聽聞過Herman會搞公司，不過佢冇搵過我，而我亦冇過檔嘅意向，因為仲有合約在身。」

她又透露已經與何麗全見面，大讚對方為人非常nice：「何生人脈又廣，相信佢能幫助我哋擴大音樂市場，我唔擔心會受公司人事變動影響，最緊要做好自己，以及做好自己的音樂。」已轉投無綫做親生仔的鄭俊弘，他表示與Herman沒有聯絡，亦沒有找他過檔，反而公司正為他與其他唱片公司傾談合作。事實上在今年《勁歌金曲》總選大豐收的胡鴻鈞，早前承認約滿星夢，並改簽邵氏旗下做藝人，他曾祝福Herman有更好發展。

今日無綫將與「三大」唱片破冰，出席由ifpi舉辦的「音樂永續 樂壇同享」記者會，有傳無綫不安排星夢歌手出席，但今日有報道指星夢歌手會出席，除了連詩雅因不在香港而缺席外，吳若希、菊梓喬、周柏豪、譚嘉儀將會現身，曾經因為瞞住公司大肚，一姐地位被菊梓喬取代的吳若希，因本身是無綫的「親生女」，再加上與星夢傾緊續約，所以她分分鐘以「親生女」身份趕走菊梓喬，重奪一姐地位。而一度被煞停由余詠珊一手策劃的《聲夢傳奇》則被解禁，將於4月進行對決，與此同時，余詠珊調職前計劃安排黎諾懿到走訪大陸各小鎮拍攝地道小食節目，報道亦指這節目將拍板照做。

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