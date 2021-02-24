41歲林峯前年宣佈與張馨月拉埋天窗，去年迎接愛女出世，林峯榮升爸爸，常留在大陸搵銀兼湊女，近日有網民見到林峯和老婆張馨月在酒店現身，林峯全程單手推行李箱，另一隻手則牽着愛妻步出門外，未知是否出發去拍大陸真人騷《妻子的浪漫旅行5》。

今日大陸網民亦傳出林峯和張馨月夫妻檔接拍大陸真人騷《妻子的浪漫旅行5》，既然已結婚生女，當然不介意高調晒愛，事緣該節目的團長大陸女星謝娜陀第2胎要暫時退出，而湖南衛視為保住收視，就找來從未上過真人騷的林峯兩公婆，希望製造話題，有傳林峯離開TVB後，轉戰大陸發展一直未見代表作，人氣有所下滑，一直想打通大陸市場，現在他願意公開夫妻日常生活，努力賺奶粉錢，不少網民支持他們以夫妻檔賺奶粉錢。

至於嘉賓名單就有大陸演員陳建斌、蔣勤勤、秦海璐、王新軍，又請來奧運會體操冠軍鄒凱及周捷，加上林峯及張馨月，應該有話題又有新鮮感。

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