韓國天團BIGBANG隊長G-DRAGON（GD）今日爆出秘戀BLACK PINK成員Jennie，而GD的混血舊愛水原希子，為Netflix主演的最新電影《彼女》剛於今日公開首條預告片，挑戰女女情慾戲，意識相當大膽。

水原希子由model界殺入影視圈，曾演出《挪威的森林》、《整容天后》、《進擊的巨人》等電影，今次她擔正新片《彼女》由廣木隆一執導，故事改編自中村珍的漫畫《群青》，4月15日起在Netflix作全球上架。《彼女》描寫主角永澤麗是個女同志，原本與同居戀人過着平穩生活，可是她學生時代的心儀對象、由佐藤穗奈美飾演的篠田七惠再次出現，篠田七惠遭受丈夫家暴，並懇求永澤麗殺死暴力丈夫，兩個女子繼而踏上逃亡生涯，發展互相愛恨交纏的故事，水原希子在片中染上紅色頭髮，與佐藤穗奈上演接吻場面，還不乏全裸床上戲。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！