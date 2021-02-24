TVB藝人楊明去年8月在半山馬己仙峽道涉酒後駕駛，失事撞壆，事後被控不小心駕駛、門窗玻璃透光度不足、沒有提供血液樣本作化驗共3宗罪，案件於下月2日再審。一波未平一波又起，今日《壹週刊》踢爆楊明在荔枝角福至工業大廈地庫開過千呎食堂，疑只持「工廠食堂牌照」違例招待街客。

早於去年1月，楊明被爆於荔枝角昌隆工廠大廈開的舊店，持有「食物製造廠牌照」只能外賣，不能堂食的情況下，楊明卻在店舖擺滿餐枱及座椅疑讓顧客堂食，食環署當時回應指已向有關店舖負責人以無牌經營食肆罪行提出檢控。

身為公開撐警的藝人，居然一再知法犯法！未想到楊明去年8月把店舖搬到荔枝角福至工業大廈再開燉湯店，又涉嫌違反牌照規定，今次則只持「工廠食堂牌照」下，卻招待街外食客。

翻看網上資料有網民曾到該店打卡寫食評，見該店收據清晰寫明「祗招待本大廈工廠僱員」，不過網民打卡時均稱因店舖去年新開張，而特意前來食店用餐，晒出堂食收據，該店明顯招待街外食客，而網民到該店「朝聖」時也貼出跟楊明及莊思明的合照。未知楊明當時有否再三跟食客講明不招待街客呢！？

按食物環境衞生署官網公開資料顯示福至工業大廈的食肆中，楊明燉湯店未有持「普通食肆牌」或「小食食肆牌」，僅在「工廠食堂牌照」有該店資料，疑有人走灰色地帶。若持牌人違反牌照規定經食環署警告後，重複違反相關持牌條件，食環署會考慮取消其牌照，亦可被檢控違反《食物業規例》有關規例，一經定罪，最高罰款為港幣5萬元及監禁半年，另加每日罰款900元。

根據資料顯示「工廠食堂牌照」只可經營於工廠大廈內，招待工廈內工作人士；如需要在工廠大廈售賣或製造 、食品包裝而不需要做堂食，就要再申請「食物製造廠牌照」；若要經營堂食就必須有「細牌」或普通⻝肆牌照，每一個牌照必須每年支付牌照費⽤。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！