「百萬林鍾一戰」近日網上花生指數爆錶，林作同鍾培生的拳賽，雖然未落實開戰，但事前的口水戰，已經叫人拍案叫絕。二人爭拗緣起於林作指鍾培生「抄橋」，到鍾培生下戰書擂台一戰，仿如乒乓球賽，球來球往。而蕭定一旗下hmvod即將開拍的電影《#PTGF出租女友》，去年試鏡林作亦有份參與。原來此片背後投資者正是鍾培生本人，令人懷疑一連串的花生戰，背後是有人悉心計劃的鋪排。

鍾培生投資《出租女友》

hmvod原創電影招納空姐開拍《出租女友》，由新晉導演鄭峰嵐執導。去年底演員招募日，林作跟一班前空姐亦有前往試鏡。hmvod今日公佈林作未能通過試鏡，因應演員檔期，電影會於下月開拍。蕭定一同時表示hmvod有意直播「林鍾一戰」賽事，而《出租女友》原來鍾培生亦有份投資。林作練拳的教練，亦經由鍾培生介紹，在一連串巧合下，令人聯想到林鍾的口水戰，到電影投資及拳賽直播，所有人物都離不開林、鍾、蕭三人，關係層層相扣，難怪有網民質疑是電影公司宣傳技倆。對於被指夾計增加知名度，鍾培生以短訊回覆《蘋果》，語帶不屑的說︰「講打拳我同Mayweather（美國前職業拳手）玩，講電競我同王思聰（中國前首富王健林獨子）玩、同騰訊、Blizzard、Supercell玩，我而家走去搞拍戲，都同蕭定一玩啦，幾時輪到林作你呀，問嗰個都戇X啦。」至於會否在《出租女友》客串一角時，他話「睇下乜嘢角色啦。」他解釋今次首度投資及參與香港電影，目的並非賺錢，是希望有更多廣東話電影，他說：「我純粹覺得香港需要正能量同需要支持創作，如果冇人投資香港電影，就唔會再有廣東話嘅戲睇，我係一個睇住香港電影長大嘅人，我都睇好多80年代、90年代嘅香港電影，而家見到香港電影愈嚟愈少，我有能力出一分力點解唔做，更加要支持香港電影。」

蕭定一擬直播拳賽

林作亦回應話：「我唔知鍾生有投資呢齣戲，我淨係知套戲大投資者係股評人周顯所識嘅朋友，而我叫Uncle嘅人，我係受嗰個人所托，我之前真係唔識鍾生，只係喺仁濟個Ball有過一面之緣，我冇喺嗰齣戲見過鍾生，甚至唔知佢有投資呢套戲。」另外，出品人蕭定一講到林鍾二人轇轕時，他說︰「鍾培生係我朋友，佢有興趣做港產片我都開心，但林作唔關事，佢係自己嚟試鏡。」由於蕭定一與鍾培生關係友好，不排除再下一城，有機會洽商在hmvod直播「林鍾一戰」。

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