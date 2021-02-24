韓國天團BIGBANG的32歲隊長G-DRAGON（GD），今日被爆跟同門師妹女團BLACK PINK的25歲成員Jennie撻着，並公開二人的約會照，不過GD就例牌不承認亦不否認。GD出道以來緋聞多多，先後與水原希子、珠妍等人爆戀情，但他從未公開認戀。
水原希子
GD和日本電影《進擊的巨人》的30歲女星水原希子，由2010年開始傳緋聞，二人曾經常斷正被影到秘密旅行、戴情侶飾物，又被偷拍到於首爾深夜甜蜜攬腰摸面，外界都認為二人打風都打唔甩。不過據知二人事業心重，加上經常分隔兩地，最終於2015年傳出分手消息。雖然2016年曾傳二人復合，不過之後他們先後跟其他藝人爆戀情，令「GD & 水原希子」成為過去。
泰妍
GD跟水原希子被爆分手後，於2015年10月就突然傳出跟女團少女時代（少時）成員泰妍拍拖的傳聞，當時GD方面表示：「冇回應的價值。」不過於2016年就再有網民指GD和泰妍不時借IG傳情，二人的事務所就選擇沉默，未有回應緋聞。
小松菜奈
GD於2016年爆出跟25歲日本女星小松菜奈的緋聞，二人曾合作拍攝雜誌，之後二人被拍到在日本撐枱腳，又疑似戴上情侶手鏈。隨後GD被爆其私人IG賬號被黑客入侵，流出大量私密照，包括二人在床上晒情侶襪照，不過去年就傳小松菜奈疑戀日本影帝菅田將暉。
Sulli
GD於2017年曾傳跟已故女星、女團f(x)前成員Sulli拍拖，當時Sulli跟GD一齊去遊樂場玩，又被指戴同款心型戒指，GD方面否認戀情，又指二人孖一班朋友去完遊樂場後，就沒有再見面。
珠妍
GD跟蘇志燮緋聞女友、女團After School的33歲前成員珠妍，於2017年時已傳兩人秘交1年，兩人曾親密頭貼頭玩手機配音App，不過片段流出後珠妍方面強調兩人只是好友。至2018年韓媒《Dispatch》拍得二人同遊濟州的約會照，不過GD一直唔認戀情。
Jennie曾認戀Kai
至於Jennie，出道後曾認戀EXO的Kai。Jennie於前年元旦日遭《Dispatch》踢爆戀情，公開二人於公園甜蜜約會的照片，當時雙方大方認愛。不過戀情見光死，二人認戀不到1個月就宣佈分手。前年11月有網民猜測二人其實是轉玩地下情，不過雙方沒有回應傳聞。
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