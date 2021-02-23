人稱「Sam哥」的梁成致架上茶色眼鏡，表面惡形惡相，內裏是一顆傳道人的善心。被喻為香港Cult片代表人物，《極鬪》系列自2016年第一集面世，到今日已經拍到第八集《極鬪8十字狙蹤》，向着挑戰19集《陰陽路》一列的長壽紀錄邁進。觀眾反應由原先的「有冇搞錯」，到真心Cult地欣賞，成績是靠金錢及毅力累積。

無錢拍主流Cult成出路

Sam哥早前在大角嘴的拳館接受訪問，雖然他不是《喜劇之王》的「尹天仇」，沒有長篇大論的電影理論，共通點是對電影的喜愛。面上掛着招牌大黑超，親切的笑容，聯想不到戲中手起刀落、殺人如麻的角色。不經不覺《極鬪》拍到第八集，有觀眾關心電影會否一直延伸下去，Sam哥斬釘截鐵話︰「只要我仲有故仔想同觀眾分享，就會拍落去。而且《極鬪》系列，冇題材限制，任何題材都可以，可以探討社會問題，好似《極鬪3雅博渡口》就包含福音元素，只要仲有觀眾注意，我就會繼續拍落去。」每集必備的是暴力元素，今集講到Sam哥女兒被拐，他邊打邊殺，大汗淋漓救女，他笑言故仔是受《救參96小時》（Taken）感召︰「我都想抄佢哋，但唔得，我冇佢哋咁多錢做大製作。但係我想凸顯呢個議題，因為我都係一名父親，我會明白萬一我女兒被拐，我的心情會如何，我想演繹出來。」Sam哥話「Cult」是迫出來，資金是其一，其二是外形所限，「我唔擅長拍文藝片，純動作片又拍唔到，惟有向呢方面發展，比較Cult，每樣元素都加一點」。

科幻暴力獨欠色情

Sam哥從事市場推廣工作，閒時用私己錢拍戲，每部作品都限制在100萬元之內。Cult片主題離不開科幻、喪屍、暴力血腥同色情元素，但身為傳道人色情劇情可免則免。他目前正修讀神學，到周日武館會變身成教會，Sam哥化身傳道人講道，他說︰「Cult片最緊要係睇味道，搵一啲唔知名演員，睇得出佢哋有熱誠。」回想第一部電影上映時，因為太多瑕疵，觀眾一路睇一路笑，是真心的恥笑。從另一角度看，觀眾睇得開心，朋友間有話題，目的已達到。從來都是想整「車仔麵」，所以「 有兩嚿屎又幾咁奇」，Sam哥講到起初有一班人，專登入場睇戲跟住批評︰「唔緊要，你有目的，能滿足你就好，當然現在負評越嚟越少，亦都係我嘅動力。起初我做得唔好，有人批評，我認命，之後我畀自己時間，將車仔麵做得冇咁難食。」而那班人不少已成為自己fans。講到最難忘的作品要數到上一套科幻片，戲中Sam哥一人分析7個角色，全部被怪獸殺死，Cult得來不失教育意義「被怪獸殺死嘅，全都係壞男人。」

成日改戲似王家衛

Sam哥話拍Cult片是迫出來，《極鬪》製作流程是先度劇本，「通常有6、7成故仔就開工，同王家衛一樣，唔會有完整劇本」。故仔都由自己主導，靈感到就隨時改，拍多些散shot，以免最後剪唔埋。拍動作場口就最過癮，可以滿足到英雄感，他說可以為一場動作戲而改劇本遷就。礙於資金所限，電影有很多缺點，「血唔似血，假手一睇就知係膠，好流」，但就係這些瑕疵，令Sam迷趨之若鶩。

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