現年83歲資深藝人余慕蓮（魚毛）去年11月因肺纖維化入ICU，有傳她患罕見血癌，由於細菌入肺，魚毛要插喉助呼吸，情況一度危殆，幸經醫生搶救後已好轉，早前並轉往九龍醫院醫治，今日魚毛姐接受車淑梅電話訪問報平安，魚毛姐聲綫沙啞，她指已拔喉，但未能進食，長期瞓床令背脊都損了，期望能快些出院。

留醫3個多月的魚毛姐，她在電話中指因已拔除喉管，可以傾電話：「係呀，幫我拔咗條喉，我幾個月冇講嘢，拔咗三、四日，但唔可以講咁耐，唔夠氣。」車淑梅指很多人掛念她，問魚毛姐有甚麽想同粉絲講？魚毛姐坦言：「我希望早啲可以食嘢，因為我而家係飲緊流質，希望我可以食嘢，我有力先至可以起得身，我而家仲係瞓喺張床度，大小便都要用片，醫生畀我講下電話好開心，打咗畀十幾個人。」

問到好返最想食甚麽？魚毛姐嘆氣：「唉，乜都想食，幾個月都未食過嘢，同房嗰啲又早餐午飯晚飯，我唔食得，醫生話要等營養師，要照X光，睇我識唔識吞嘢，如果唔識吞呢，就驚住哽親。」雖然聲綫沙啞，但魚毛姐精神不錯，她說：「我有做物理治療，但唔知幾時出院，唔敢講，要睇情況，食得嘢先至有力起身，長期瞓床背脊都損咗。」最後，魚毛姐多謝大家關心，「希望快啲出院，拜拜！」

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