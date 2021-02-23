梁朝偉曾經說過周星馳是他的恩人，因他入娛樂圈是由對方帶進去的。在他10歲時，父親迷上賭錢，賭輸之後就鬱悶酗酒，喝得爛醉返回家中喧鬧，童年歲月，幾乎在父母經常激烈的爭吵中度過，後來父母離異，從此他不愛說話，有時憋得太痛苦，就回家和鏡子裏的自己講話。偉仔和妹妹都是由母親獨自撫養成人，當時日子很艱難，偉仔就非常懂事，見到母親每天疲憊上班的辛苦，15歲時自行輟學了，先在舅舅的小雜貨店幫忙打雜，又試過做報童，每天揹着報刊遊走叫賣。有次談起他的童年往事，當時他對父親還是有些怨氣，他跟我說：「我爸搵人聯絡我，話想同我見面！」我問他：「咁你見唔見佢呀？」他淡淡然說：「唔知呀！咁多年冇再聯絡過，見番又點呀！」我當時是勸他去見一下，等自己不要有遺憾！

後來偉仔入了泰林電器當售貨員，還介紹了星仔入去一起賣電器。當年因周星馳家姐周文姬很喜歡與大班朋友到尖沙嘴disco玩，當時也到disco玩的梁朝偉就認識了周文姬，繼而與周星馳結緣，還介紹星仔入電器行一起做售貨員，兩人同年紀，後來成為好兄弟。據偉仔講，星仔是好愛家人，當年其妹周星霞被欺負，於是星仔要為妹妹出頭，約了對方的一班人在球場「講數」，偉仔知道後，為義氣陪他一起去，當時星仔還帶了棒球棍，偉仔就兩手空空赴會，當時星仔為妹妹是勇往直前，毫無畏懼之心，但偉仔是越等越怕，卻沒可能因害怕就閃人，留下星仔獨自犯險，只好硬住頭皮陪他。幸好等了幾個小時，對方人馬沒到來，偉仔就勸星仔離開，否則他們僅兩人，應不夠對方打，肯定被人打到變柿餅。

星仔從小立志當演員，在20歲時就拉住偉仔陪他去考TVB藝員訓練班，但結果星仔沒被取錄，反而無心插柳的偉仔就考上了。當時星仔頗受創，幾經辛苦爭取到鄰居戚美珍介紹，他才有機會入讀無綫藝員訓練班課程，總算達成當演員夢想。不過他和偉仔初期際遇就有天淵之別，星仔被投閒置散多年，一直主持兒童節目《430穿梭機》未受重用，反而老友偉仔在藝訓班時期就被老師認為極有天賦，出道不久就獲力捧演劇集《香城浪子》，首部劇就開始受到矚目。1984年憑住《新紮師兄》與《鹿鼎記》兩部劇走紅，奠定一線當紅小生地位。

越折磨越開心

1987年偉仔進入影壇拍戲比較多的時候，我開始與他比較多接觸，有時聽他講童年時期的不愉快經歷，自然會明白他為何會變得孤僻和寡言，情緒帶點壓抑，有次探他班，他問我：「你覺得我演技點呀？」我說：「幾好呀！」他垂頭喪氣說：「呢幾日我拍《阿飛正傳》NG咗20幾次，做極王家衛都唔滿意，我收工返到屋企好唔開心，係咁抹窗拖地做家務嚟發洩情緒，邊做邊喊，對自己演技失晒信心！」這次打擊，他要消化很久才過去。但王家衛曾說過：「梁朝偉就是喜歡抱怨，其實心裏很開心。你越折磨他，他越高興。」

偉仔是一位很尊重導演的演員，在拍攝現場導演有甚麼要求，他會盡量去做，記得拍李安電影《色，戒》時，有日開工，李安突然要求加一場他與湯唯好大膽的床上戲，因為劇本沒有，偉仔其實是可以拒絕拍攝，但李安好想他答應演這場戲，還保證出來的畫面不會讓他不舒服，所以心軟的偉仔就答應了，而且是完全沒做防走光措施就全裸演出。到影片排期上映前，他一直要求睇片，但始終無法看到，直至影片在電影節首映才第一次看，當看到自己身體毫無保留展現在觀眾面前，他是極度不開心，有被人出賣的感覺，他曾經要求李安刪掉部份大膽場面，但李安拒絕了，當時偉仔是很失望，心裏是一肚子氣，但為顧全大局，他沒有公開指摘任何人。

他性格就是這樣，在工作上遇到有甚麼不高興事情，也不會即場發火，只會悶在心裏，所以聽他老婆劉嘉玲說過：「梁朝偉有時會連續幾日心事重重，喺屋企粒聲唔出，真係好難頂。佢好享受寂寞，可以一個人飛咗去日本住幾個月，佢要有私人空間，我咪畀佢囉，同佢相處真係要有好大包容之心。」

近幾年，他習慣了閒散，接戲減少了，除了愛讀書看電影、品茶品酒外，更熱愛滑雪運動，他曾說過人生太短了，自己不是很進取的，看書看海看雲又是一天。而近年為了滑雪他可以一個人去日本住上幾個月，連房子也買下，嘉玲要見老公，也只好飛去日本陪偉仔一起滑雪。除了幾個老朋友和親人外，偉仔基本上是好怕接觸外人，聽一些圈中人說：「有次同嘉玲、偉仔一齊食飯，成晚佢講嘢都唔多，食到中途更自己走先，佢真係越嚟越孤僻，所以而家嘉玲約食飯都好少叫埋偉仔出嚟，免得老公周身唔自在。」

女星傳曖昧短訊

偉仔拍戲是好投入角色，有時回到家還未抽離，嘉玲就曾經說過，發現老公會突然變成另一個人，那些曾經的角色會突然回到他身上，直至戲拍完，他又會好快可以抽身出來。不過聽聞有部戲，他的對手「水姐」可能抽身不出來，拍完戲還是對他念念不忘，還會不時傳一些曖昧短訊給他，不過偉仔就沒有理會，也不回覆，給些時間對方慢慢抽離，事情就會完結。不過他的手機平時很少「發市」，突然短訊提示聲音不停響，怎會不驚動了嘉玲？聽說偉仔也坦白向老婆交代了。嘉玲自己也是演員出身，她會體諒，所以也沒有把這事放在心上。

梁朝偉平常不敢在別人面前表露的情感，只有演戲時可以宣洩出來，所以他喜歡上演戲，喜歡躲在別人後面去宣洩自我的情緒。嘉玲曾形容偉仔是一個浪漫的「悶蛋」，她說沒有多少人跟梁朝偉交往，更很少有人跟他做朋友，還說過他是一個愛哭的男人。不過偉仔做事心思好細密，好識冧老婆。每逢過年過節，偉仔都給她送禮物，實在太忙就寫一封情信，或用小卡片寫首情詩向她表達情感。有一年嘉玲生日，他去了越南拍戲，嘉玲以為這年生日，偉仔不會與她共度，沒想到，忽然間門鈴響了，一開家門，就見到他拿着一部攝錄機在拍嘉玲當時的反應和表情，他很會製造驚喜。

又想起有次探他夜班，聊天時他突然問我：「而家幾點呀？」我說：「剛過了凌晨12點。」他表現驚慌說：「死啦！我答應12點前打畀佢（嘉玲），唔記得添！我要去打個電話畀佢先！」我當時還取笑他：「遲打一陣唔使死呀！急成咁！你咁驚佢咩！」他回我：「呢啲叫尊重！」他躲在一邊打完電話回來就很輕鬆聊天，與他聊到凌晨4點，我說回家睡覺，他就留我說：「我仲有一個鏡頭就收，吹多一陣，你等我拍完，我車你返市區啦！」難得他好興致，我就答應了，結果他這個鏡頭足足拍了一個小時才收工呢！

還有一次，偉仔與發哥一起拍《辣手神探》，當日在銅鑼灣避風塘拍外景，發哥一個人在海中先拍，偉仔晚點才過來，我和幾個行家到場探班，發哥見到我們就叫了燒鵝瀨；到艇家泊岸，給了我們每人一碗燒鵝瀨，剛吃飽偉仔就到場，原來他又買了太平館的瑞士雞翼和乾炒牛河請我們吃，當時我對偉仔說：「發哥剛請我哋食燒鵝瀨，好飽喎！」偉仔聽後說：「發哥買嘢畀你哋就食，我買你哋係咪唔食呀！」結果我們幾個雖然撐飽了，也努力把偉仔的愛心外賣全吃完，免得順得哥情失嫂意。其實以前媒體與藝人關係維持得不錯，不像現時這麼疏離。

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作者介紹：白露眉，縱橫娛樂圈35年的資深記者，看盡圈中人情冷暖；這年頭，地球病了，娛樂圈轉慢了，白露眉是時候出手了，在《蘋果》分享【非常人•非常事】，跟「蘋民」圍爐取暖。這次會一周寫兩期，每逢周三和周日刊登，不過周日不會開名寫人物，我會以秘聞方式寫娛樂圈的有趣事。

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