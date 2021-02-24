韓國天團BIGBANG的32歲隊長G-DRAGON（GD），今日被爆跟同門師妹團BLACK PINK的25歲成員Jennie低調拍拖1年，事後二人所屬的YG事務所表示：「公司很難確認藝人的私生活。」沒有否認二人的戀情。

任MV女主角

對於GD及Jennie拍拖一事，不少網民表示並不驚訝，指二人私下一向多互動而且非常老友。早於Jennie以BLACK PINK成員身份出道前，就曾跟GD合作。Jennie於2012年曾擔任GD歌曲《THAT XX》的MV女主角，MV中Jennie甜笑挨實GD膊頭，GD又輕吻女方的頭髮，場面甜蜜。

孖住上節目

2013年Jennie跟GD合唱歌曲《BLACK》，二人更孖住演出音樂節目。Jennie曾於訪問時透露，當時她站在舞台上感到茫然，幸好有前輩GD在身邊，可以跟對方學習。

現身直播撐女友

而Jennie出道後跟GD的互動就變得更多，去年5月Jennie於IG開直播時，GD就驚喜現身。估計當時二人已經秘密拍拖，GD透過現身女友的直播，低調晒恩愛。

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