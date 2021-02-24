現年29歲的「十優港姐」麥明詩（Louisa）日前被《蘋果》讀者透過「爆相爆片」分享在西九海濱長廊與曾任職飛機師的盛勁為（Keith）野餐兼曬日光浴，其後Louisa未有否認對方身份，只說：「同朋友傾偈啫，呢排抗疫，多啲喺戶外。而家少去餐廳，比較麻煩，多謝關心。」

對於戀情疑似曝光，Keith昨晚在將軍澳出席活動，他坦言當日是即興約會：「我哋主要係食吓嘢同傾吓偈，我問吓佢關於TVB嘅嘢。」不過問到有否發展機會，他直言：「我睇唔到呢個可能性，而且我都冇開過聲話會追佢。」再問Louisa是否「嗰杯茶」？Keith說：「佢係做朋友鍾意嘅類型，日後可能都會避忌啲，我都估唔到會俾人影到，都有啲驚訝。」

雖然Keith表示當日是「即興」，不過據讀者表示，當日Louisa明顯經過悉心打扮，穿上吊帶小背心，戴住太陽眼鏡及束起秀髮，他們更自備酒杯，一邊飲酒一邊嘆小吃，其間有除低口罩，兩人似乎有傾不盡的話題：「雖然佢哋冇乜親暱動作，但麥明詩個樣好冧，明顯係一對情侶。」究竟是真的只是「係做朋友鍾意嘅類型」，抑或要低調保護戀情，相信只有他們才知道。

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