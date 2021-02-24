有「國光女神」之稱的台灣藝人梁云菲（Nana），自去年宣佈和金剛分手後，火速撻着新歡。性格爽直的她，日前接受電視節目訪問時，驚爆自己曾有過一段黑暗歲月，在14歲那年離家出走時，遭3男輪流性侵，最離譜是其中一名男子的老婆，在性侵過程中，竟然在旁全程目擊，事後還幫她清洗身體，眾人之後就將她丟在路邊，導致她患上創傷症候群，必須食藥控制。當她說出這段恐佈悲慘經歷時，一度哽咽，在旁的主持亦忍不住落淚。

父親當法醫 母親做舞女

梁云菲在節目中，透露自己在一個中產家庭環境長大，父親是一名法醫，亦是一名出名的雕塑家，而媽媽曾在舞廳做舞女。由於媽媽有感和爸爸身份地位懸殊，因此常常覺得自卑，以致將所有寄望放到女兒身上，導致梁云菲的童年在超高壓下成長。由於家庭缺乏愛，梁云菲上了中學後，開始變得反叛，甚至不惜逃學及離家出走，在街上流離浪蕩，累了就瞓網吧、麥當勞，不久便在街上結識3名無業男子，她誤以為其中一男子對自己有好感，便輕易信任對方。她說：「當時他們3個不停灌我喝酒，喝醉就發生性侵，就是被3個男人性侵了，然後重點是那個夫妻的老婆，她是從頭到尾都在現場看，然後結束之後，她還幫我洗澡，洗完操之後，他們是把我丟在路邊的街頭，當天我印象很深，我沒有穿鞋子，然後還下雨，這是我離家出走在外面遇到就是不好的事情。」

遭70歲老翁侵犯

雖然在外遇到可怕事情，但由於梁云菲當時被列為失蹤人口，不敢報警外，亦沒有告知父母。而倔強的她，當時沒有選擇回家，只繼續在外遊蕩，之後又遇到70歲的老翁假裝關心，卻把她載到荒郊野外做一些不堪的事情。梁云菲現在想起來，無奈說：「我怎麼會發生這樣的事情，我不知道我腦子還是相信人性本善……」她落淚表示自己因為太愛父母，才會被恨意反噬，回到家後受不了身心壓力，結果將醫生開的藥全部吞下輕生，當時母親表現緊張，但身為法醫的爸爸卻異常鎮定，直言她吞的藥不會致死，只會令她感到難受，父親更叫她自己搭的士去看醫生，原因是若然自己陪她去醫院，只會將事情弄大甚至上新聞，父親冷漠的態度，最終讓她情緒徹底崩潰。

在這次事件後，父女倆雖然大吵一架，卻有機會真正說出彼此多年的心結，梁云菲爸爸後來更寫了一封信給女兒，坦言自己是個很成功的社會人士，但卻是一個失敗的爸爸，讓她終於釋懷，了解到爸爸的立場和想法，父女感情慢慢好轉，現在她也懂得用撒嬌的方式去和爸爸相處，成了她最大的後盾，而她勇敢說出自己的故事來警醒世人，亦希望以自身的經歷告誡時下的青少年。

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