現年42歲的1999年香港小姐亞軍原子鏸，跟摩洛哥籍老公Mehdi El Ajimi去年9月宣佈懷孕，預產期原定為下月，不過原子鏸昨早在Ig公佈於上周二年初五在嘉諾撒醫院順產誕下男B。原子鏸分享兩張BB相，混血BB有超深雙眼皮，眼仔睩睩十分可愛。原子鏸以英語表示自己原定在月中到醫院做產檢，當時懷孕接近38周，但結果BB卻在當天出世。原子鏸透露BB英文名叫Matys El Ajimi，重2.27kg（約5磅），她寫道：「言語無法表達我有多麼愛我的美麗男嬰。」

最初胎位不正

原子鏸昨日接受《蘋果》訪問，表示上周二到診所做產檢，由於在產檢時出現宮縮情況，要即刻入醫院。BB較預產期提早出世，新手媽媽原子鏸最初十分擔心：「咁梗係有少少擔心啦，BB咁細個，不過出世幾日後，我開始多咗信心，餵奶亦冇咁驚。」原子鏸透露最初醫生告知BB胎位不正，背脊一直對住她，要等轉身才可以自然分娩，好彩BB最後有轉身，可以順產出世：「覺得自己好lucky，因為我出世嗰陣都係順產。」BB出世後，原子鏸更和老公都喜極而泣。

越大越似爸爸

原子鏸又指BB越大越似爸爸：「BB初出世都有啲似中國人樣，但越大越似爸爸，眼好大隻，鼻都好高。我哋都好愛佢，每一日望住BB都感到難以置信。」問到婆婆鄭佩佩抱孫的反應時，原子鏸笑言：「佢好excited，我入院一個鐘，佢同Jennifer（其胞姊原和珍）就不斷message我老公，問BB出嚟未！」不過由於疫情關係，身處美國的鄭佩佩未能第一時間回港探望孫仔。

原子鏸為著名武打女星鄭佩佩的三女，前年與拍拖兩年多的Mehdi於深灣遊艇會舉行婚禮，原子鏸曾表示與老公是在交友app上認識，婚禮那日又指丈夫很喜歡小朋友，所以屬高齡產婦的她會努力，結果願望成真。原子鏸一向熱愛運動，不時做瑜伽及練習鋼管舞，身形健美，當年參選香港小姐更獲「完美肌膚獎」和「健康體態獎」。