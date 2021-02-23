劉鑾雄自2016年跟甘比結婚後感情生活總算穩定下來，早年他一直異性緣超旺，而跟他拍拖或傳緋聞的女星，也有不少已嫁人組織快樂家庭。

袁潔瑩 單身絕少露面

現51歲的袁潔瑩（左）當年16歲入行拍戲，迷倒大劉獲豪氣送跑車豪宅打動，及後分手，袁潔瑩把豪宅售出一刀兩斷，卻傳她因情傷患抑鬱症暴瘦，單身的袁潔瑩近年已少有公開亮相，近作是2013年劇集《女人俱樂部》。

李嘉欣 嫁許晉亨誕子

1988年成港姐冠軍後便跟大劉傳緋聞，2006年她36歲生日，大劉在多份報章刊登示愛廣告，及後他位於尖沙嘴的商場更被指是為她命名為「THE ONE」，關係拖拉了一段時間。至2008年李嘉欣跟許晉亨結婚及誕下兒子，現仍愛高調晒幸福。

關之琳 突與富商離婚

當年大劉跟李嘉欣拍拖期間，同時追關之琳，出手闊綽不停送名車豪宅作禮，最後女方動心。跟大劉分手後，2009年關之琳和台灣富商陳泰銘傳緋聞，在2015年突然宣佈已跟陳泰銘離婚。

蔡少芬 組五口幸福家

1991年獲得港姐季軍後即獲大劉追求，豪花百萬為她舉行18歲生日會成一時佳話，拍拖期間還豪送超過3,000萬物業。後兩人雖分手，但有傳大劉仍為蔡少芬母親還賭債。2008年蔡少芬跟張晉結婚，至今育有兩女一子。

洪欣 老公被爆偷食

1992年簽約大劉為老闆的娛樂公司，繼而傳緋聞，有指因此惹李嘉欣不滿，令兩女爭寵不和，之後洪欣為莫少聰未婚產子，而2009年跟張丹峰結婚及育有一女，但男方曾偷食女經理人畢瀅。

王穎妤 為純官秘誕兒

本身是律師的王穎妤1996年加入華置工作，及後跟大劉撻着，雙方均承認戀情，相戀期間曾狂吞安眠藥，亦拒絕了大劉三次登報求婚。及後有指王穎妤成為鄭家純的紅顏知己，為他誕下兩位兒子。