金球獎今個月初公佈提名，Netflix大熱作《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）都獲喜劇組最佳劇集提名，女主角莉莉歌連斯（Lily Collins）更有份角逐視后，但就惹來網民批評，今日就有報道爆出，指《艾》監製曾邀請金球獎舉辦組織，荷李活外國記者協會成員豪遊巴黎，有賄選之嫌。

有金球獎提名與投票權的荷李活外國記者協會擁有超大話語權，因此經常被電影公司或製作公司以貴賓式看待，報道指：「《艾蜜莉在巴黎》的監製以特別的關注去動搖投票者，包括能與一級巨星見面與請去巴黎豪華遊。」豪華遊內容包括於5星級的巴黎半島酒店住2晚，每晚房租高達1,400元美金（約港幣1萬元），也在美術館舉行記者會與午餐會，有一名有份去的成員表示，覺得監製將他們當作「皇帝與皇后」。

其實賄選問題存在已久，2014年，一名前協會主席就指成員可能會受到利益輸送影響，協會更落力重建形象。1999年，協會就送回價值400美元一隻的名錶給電影公司，2016年，又將名牌香水退回給電影《夜行動物》（Nocturnal Animals）的監製。

除了《艾》疑用錢買提名，協會還遭受種族歧視的指控。由黑人主演的佳作《催命嬌娃》（ I May Destroy You）、《誓血五人組》（Da 5 Bloods）等均不獲提名，有記者就發現原來協會非常小圈子，只有87個成員，兼一個黑人成員都沒有，因此就被指不公平，協會內亦欠缺多元聲音。

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