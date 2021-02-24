楊明和陳百祥（阿叻）同為公開撐警藝人，二人還有另一共通點，就是挑戰「知法犯法」。楊明去年1月被爆位於荔枝角昌隆工廠大廈開設的燉湯店，只持有「食物製造廠牌照」，本只可外賣不可堂食，卻疑讓顧客堂食，食環署當時指已向負責人以無牌經營食肆罪行提出檢控。《壹週刊》昨日踢爆楊明去年8月將店舖搬到荔枝角福至工業大廈，更再次涉嫌違反牌照規定。

按食物環境衞生署官網公開資料顯示，楊明的燉湯店並未持「普通食肆牌」或「小食食肆牌」，僅在「工廠食堂牌照」有該店資料。根據規例，「工廠食堂牌照」持牌人只能夠招待受僱於該食堂所在工廈內的人士，楊明的店外也有張貼此告示。

店員無核實食客身份

《蘋果》記者於昨日午市高峯時段走訪此燉湯店，發現有明顯是工廈以外途人步入店內光顧。顧客於收銀處點餐時，店員只查問是外賣定堂食，得知是堂食時，店員只提醒顧客「嘟」安心出行碼或填寫個人資料，但沒有核實顧客是否該工廈內員工。記者表明身份想跟負責人作採訪，女店員即表示負責人不在，並拒絕受訪。

網上亦有食客到楊明的燉湯店打卡，並出示堂食收據，收據清晰寫明「祗招待本大廈工廠僱員」，網民更留言稱是特意前來「朝聖」用餐，明顯有招待街外食客。若持牌人違反牌照規定，經食環署警告後，仍重複違反相關持牌條件，食環署會考慮取消其牌照，也可被檢控違反《食物業規例》有關規例，一經定罪，最高罰款為港幣5萬元及監禁半年，另加每日罰款900元。對餐廳屢次涉違規，楊明昨回應傳媒時聲稱，餐廳收銀有查問食客是否大廈員工，但要證明有難度。官非纏身的楊明除燉湯店涉違規外，去年他在半山馬己仙峽道失事撞壆並拒絕提供血液樣本被捕，案件下周二再審。

屋宇署跟進阿叻僭建

阿叻去年8月被踢爆其又一村相連單位涉多項僭建，當時報道指屋宇署早於2008年及2016年曾發信要求屋主拆除僭建物，阿叻疑無視屋宇署的「拆除令」長達12年，其後網民集體投訴阿叻。「專業清算師」團隊前晚指收到不同網民通知，表示屋宇署確認阿叻單位有違法僭建，及已發出清拆令，不過就未有明確表示有任何跟進行動。阿叻前晚回覆傳媒時稱，自己已與政府聯絡，認為事件不關網民事。