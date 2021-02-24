系列背後的靈感雖然重要，但作品本身才是主角。最炙手可熱的新銳設計師之一Simone Rocha，在倫敦時裝周發佈的2021秋冬系列上，於暗黑浪漫中增強個性，為每件服飾加入「脆弱的叛逆」元素，嘗試呈現更多面貌。Dunhill秋冬，繼續探索剪裁工藝，創意總監Mark Weston指「我想注重衣服本身而不是主題，以及它們本身所代表的意義。」

Simone Rocha玫瑰追加

2021秋冬系列，Simone Rocha命名為「Winter Roses」，依然找到大量設計師標誌的夢幻元素，泡泡袖、薄紗、褶邊和糖果色調，但同時加入大量皮革，甜美卻強勢。首次出現的黑色biker jacket，修腰剪裁搭配泡泡袖，肩膊飾上皺褶，搭配着也是初次見到的層層薄紗迷你裙，展示不一樣叛逆格調。

玫瑰花是系列一大重點，巨型立體玫瑰花於裙子或外套上綻放，精緻細膩手工繡製的玫瑰圖案貫穿系列，脆弱的玫瑰花，於這個系列反而呈現一種硬朗的漂亮。除了黑色、白色及粉色調，也加入一抹軍綠色，營造耳目一新效果。恤衫、連身裙、外套，刻意的不對稱剪裁或拼貼設計，加上利用不同物料、印花和裝飾來形成鮮明對比，造型再搭配華麗的珍珠首飾，新面貌依然展現出Simone Rocha獨到的設計美學與力量。

Dunhill獨立再生

Dunhill秋冬系列的輪廓充滿男子氣概，將英式元素結合實用性及略帶諷刺意味的精緻感，輕鬆愉快，總結了品牌新時代的標誌風格。整個系列的核心圍繞着品牌Compendium大褸，一件有多種穿法的多功能服裝，可拉上拉鏈變成外套，又或將其襯裡拆下，變成獨立的上衣，採用奢華而實用的物料，帶來永不過時又變化無窮的設計。

再生皮革以不同色調貫穿系列，leather-on-leather碰撞出優雅玩味。品牌更將典型英式風格的Aran圖案和反褶的蠶絲提花進行革新，用於居家針織衫、恤衫及新腰封包上，熟悉又陌生。配飾方面，模特兒彩色針織頸巾隨意披搭在身上，配合不同大小的Lock bag，慵懶隨性。

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