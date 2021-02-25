韓國女神全智賢今年將攜新劇強勢回歸，除了目前孖朱智勛演出新劇《智異山》外，她主演的《屍戰朝鮮》特別篇《屍戰朝鮮：雅信傳》（Kingdom：Ashin of the North）亦將於今年播出。今日Netflix於韓國舉行發佈會，公開今年會播出的韓劇，當中就率先公開了全智賢於《屍戰朝鮮：雅信傳》的新劇照。另外韓劇《鬼怪》男星孔劉孖裴斗娜、李準及鄭雨盛合作的新劇《寂靜的大海》，亦於今日公開新劇照。

《雅信傳》劇照公開

全智賢於《屍戰朝鮮：雅信傳》中飾演掌握能將人變成喪屍的生死草秘密的北方女真族後裔雅信，劇集由金成勳導演執導及金銀姬編劇執筆，是約70分鐘的特別篇，劇中將講述全智賢去到北方尋找喪屍感染源的故事。於今日首次公開的劇照中，見到全智賢以女戰士的造型示人，戴上頭巾獨自站在荒凉的土地上。另一張照片中，手持弓箭的全智賢站在屋頂上望向遠方。

金銀姬表示：「從服飾等事物可以看出，他們是居住在朝鮮最北部鴨綠江附近的女真族後裔，你可以將他們視為最接近秘密的人。」金成勳導演於會上就大讚全智賢：「她是一個不需要多說的演員，充分證明了為甚麽是在過去20年最受歡迎的演員，在濟州島第一次拍攝的瞬間就知道了。」

孔劉演型爆太空人

今日Netflix舉行的發佈會，亦公開了其他新劇的劇照，當中包括孔劉孖裴斗娜、李準及鄭雨盛合作的新劇《寂靜的大海》，劇中演太空人的孔劉，穿上太空服型爆登場。雖然孔劉沒有現身發佈會，不過裴斗娜、鄭雨盛及李準就有現身。裴斗娜大呻太空衣很重，雖然已經拍了5個月，但衣服還是很難穿，甚至讓她產生了「幽閉恐懼症」。李準亦表示太空衣比想象中重，演員們一開始也驚慌失措而且無法呼吸，幸好之後適應了。而鄭雨盛就承諾，當劇集有好成績時，一眾演員會拍片表演「moonwalk」。

最美第三者顯殺氣

發佈會亦公開其他2021年新劇的劇照，當中包括李政宰及朴海秀主演的《墨魚遊戲》（前譯：魷魚遊戲）、丁海寅主演的《D.P.》、劉亞仁孖《屍殺列車》導演延尚昊合作的《地獄》、宋江於孖金所炫及鄭家藍合作的《喜歡的話請響鈴2》、校園喪屍劇《殭屍校園》、李帝勳主演的《Move to Heaven：我是遺物整理師》、 《希望明天地球滅亡》、池昌旭主演的《安娜拉蘇瑪娜拉》及「最美第三者」韓韶禧（前譯：韓素希）的新劇《Undercover》。而公開的《Undercover》劇照中，見到韓韶禧以型爆的全黑打扮現身，表情充滿殺氣。

新相晒身材

另外，全智賢除了忙拍劇外，亦忙於拍攝新廣告搵真銀。今日她代言的珠寶品牌就公開多張女神穿上吊帶貼身裙騷身材的新相，展示高貴優雅的氣質。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！