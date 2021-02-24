今年有不少藝人先後到荃灣龍母廟拜神祈福，繼葛民輝一家三口、蔡一智夫婦、謝東閔和女友朱智賢、陳山聰夫婦等外，日前《蘋果》記者亦遇見伍詠薇（伍姑娘）和老公練海棠齊齊到龍母廟拜神。現年51歲屬雞的伍姑娘雖然並無犯太歲，不過見她入了太歲殿拜太歲，而老公練海棠就並沒拜太歲，只一直陪伴在太太身邊。

日前早上11點多，伍姑娘和老公及助手一行三人到達龍母廟，伍姑娘似乎跟廟祝頗為稔熟，甫入廟便熱情地打招呼，講完恭喜發財，即刻識做派利是。之後她和老公在殿外等候，一會兒後就見有人引領夫婦二人入太歲殿，因為現場也有不少善信，見她非常有禮貌，先讓別人拜神，其後伍姑娘才鞠躬跪拜，跟着她拿衣紙去化寶，做足拜神程序後便離開。

當二人離開龍母廟時，伍姑娘接受《蘋果》記者訪問，她表示每年都專程到寺廟拜神，祈求身體健康、閤家平安、萬事順利，最重要是祈求香港及全球的疫情盡快消退。伍姑娘說：「個個有工做、個個有飯開，唔係世界小姐呀！真心說話，新年嚟拜神嘅唔止我，個個都咁求。」

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