艾威去年5月，跟結婚18年的太太Lisa分居後，便一直與伯恩山Sashimi如兩父子般相依為命。不過現年4歲的Sashimi，最近因為前列腺增生問題而需要做手術，而身為「爸爸」的艾威，就希望趁Sashimi進行絕育手術前為牠尋找女友傳宗接代。

與愛犬情同父子的艾威向《蘋果》透露，因Sashimi前列腺問題而需安排絕育：「醫生話佢要做絕育手術，佢前列腺發大，再唔做會有生命危險，因為可能會變成癌症。」艾威表示因為Sashimi做完手術後需要有人24小時貼身照顧，故他選擇完成現有的工作後才安排牠進行手術：「3月11日後，如果Sashimi都冇女朋友，就要幫佢做絕育手術，唔可以幫佢傳宗接代。如果有女朋友介紹畀Sashimi，可以去FB聯絡我。」

其實艾威一向對Sashimi愛錫有加，每年Sashimi生日，艾威必定會跟牠慶祝，不用開工的日子又會駕車帶着Sashimi到處去，而去年他與太太分居後因要到大陸工作幾日，更專誠請苑瓊丹幫忙代照顧Sashimi，而苑仔當時帶Sashimi外出睇醫生時，就因Sashimi體型龐大，搞到出現「狗拖人」情況，場面非常好笑。

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