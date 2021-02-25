24歲「蜘蛛仔」湯姆賀倫（Tom Holland）與拍檔辛蒂亞（Zendaya）、肥仔Jacob Batalon昨日上載蜘蛛俠假戲名呃人，到今日湯姆終於透過短片發佈正式戲名為《Spider-Man:No Way Home》。

片中見到湯姆離開導演Jon Watts的辦公室，指導演再度給他假片名，但辛蒂亞與Jacob Batalon就表示原因很明顯，因為他時常劇透，湯姆就死撐指自己從未劇透，不過辛蒂亞立即反駁，指他就劇透過上一集的戲名。最後鏡頭移到他們身後的白板，上面就寫住新片名《Spider-Man:No Way Home》。電影將會於今個聖誕檔12月17日上映。

另外，一直盛傳第一、二代蜘蛛俠杜比麥奎爾（Tobey Maguire）和安德魯加菲（Andrew Garfield）會現身，湯姆賀倫就回應名嘴Jimmy Fallon，再度表示兩位不會加入，除非Marvel連他都暪住：「我已經將劇本由頭看到尾。」而不見二人。

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