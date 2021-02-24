曾志偉上任無綫副總經理後，積極與三大唱片公司破冰，昨日更召開「音樂永續 樂壇同享」記者會，邀請三大唱片公司高層、環球的黃劍濤、Sony Music的陳國威和華納的Gordon Lee及旗下歌手撐場，之前有傳星夢歌手自何哲圖離開無綫後將冇運行，不過昨日星夢歌手周柏豪、菊梓喬及吳若希等仍有出席，與環球唱片的李幸倪（Gin Lee）及江海迦（AGA）、Sony的林奕匡和葉巧琳及華納的林欣彤等，逾50人上台影晒冷大合照，不過缺乏巨星撐場。志偉的媳婦王敏奕做歌手後，問到老爺擔任無綫高層會否壓力大？她說：「我對自己要求高，容易畀自己壓力，身邊人總提醒我唔好太緊張，做好自己就好。」

何麗全接掌星夢

志偉強調日後會舉辦大騷，並需要各大唱片公司支持，更指會重點發展音樂節目，讓各公司歌手可以有更多機會在無綫亮相，他說：「冇你哋嘅支持，TVB等於零。」他亦向星夢歌手派定心丸說：「星夢歌手仍然成日都會上節目。」原由何哲圖擔任的星夢行政總裁位置，現由何麗全接手，志偉以「樂壇新人」介紹將掌管音樂節目的何麗全，何麗全透露第一個任務：「將音樂回歸樂壇，因為音樂唔係屬於TVB。」暗示由星夢壟斷的時代已過去。

不過志偉回歸進行大改組，昔日由余詠珊負責、播足四年的音樂節目《流行經典50年》面臨腰斬，薛家燕前晚為節目錄影時被問到此事，她說：「我哋節目做咗成四年，都要有少少改變，志偉同我哋監製有傾過，要睇佢意向。」