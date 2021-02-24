《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》2月25日（四）Video Talk精選節目表：

1. 機鬥【Video Talk：挑戰一命爆機《經典回歸 魔界村》】

日期：2月25日（周四）

時間：7pm - 7:45pm

主持：穆林

嘉賓1：Vincent（那些年我們玩過的遊戲機群組版主）

嘉賓2：Wendy（組員）

嘉賓3：Raines（組員）

內容：闊別33年的經典動作遊戲 《魔界村》系列再度回歸！Capcom推出名為《經典回歸 魔界村》，最特別是過關一次並不代表結束，下次再挑戰會變成「魔影關卡」，登場敵人的種類和機關的數量都會改變。而且加入雙人合作玩法，更有挑戰性。加上Capcom加入arcade stadium，一併可選購80-90年代的街機作品。今次邀請那些年我們玩過的遊戲機群組版主Vincent，Wendy及Raines，嚐試能否挑戰一命爆機！

2. 【奪面爆料王】

日期：2月25日（周四）

時間：10:30pm

主持：茜利妹

嘉賓：奪面版高允真

嘉賓：奪面版IU

內容：節目分別請來廣告導演，以及經常要夾在客戶與藝人之間的客戶經理，細數鮮為行外人所知的業界狀況，揭開藝人鏡頭後真面目。

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《果燃台》2月26日（五）Video Talk精選節目表：

搵食Food Talk丨牛氣沖天 凍肉達人Dee教你在家解牛 牛肉分割全攻略

日期：2月26日（周五）

時間：7pm - 7:45pm

示範嘉賓：凍肉達人阿Dee

內容：自從開始了儲糧生活，不少人家裏冰格都貯藏大量凍肉，而且大家又愈食愈刁鑽，購買不同牛肉部位，甚至掀起購買原條牛肉回家的熱潮。

不過到底原條牛肉買回家後，可以怎樣處理？怎樣分配及分割？可不可以一條吃盡打邊爐、燒烤或煎扒三種方法？

今集《飲食男女》直播，就找來老字號凍肉店新國華老闆阿Dee教路，為大家解構牛肉分割及貯藏方法，更會即時解答關於牛肉的疑難雜症，各牛魔皇絕對不能錯過。

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