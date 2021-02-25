韓國男團女團不時都會受到騷擾，有時更會收到死亡威脅，好似女團A Pink、男團防彈少年團（BTS）都有過這些經歷。而近日就到女團T-ara成員智妍和昭妍先後遭到死亡威脅。

警方進行調查

當中韓媒昨日指智妍近日收到不少來歷不明的人士傳來死亡威脅的訊息，當中對方透過twitter、IG等向智妍公開發送帶有死亡威脅的訊息。而智妍所屬事務所為了智妍的安全，加上智妍本人亦處於相當恐懼的狀態，所以事務所方面已第一時報警方求助，目前警方正着手進行調查。

以跟蹤騷擾罪報案

雖然警方已接手調查，不過今日再爆出同屬T-ara出身的昭妍同樣遭到跟蹤狂威脅殺害，據韓媒報道：「昭妍以侵入自己家中的跟蹤騷擾罪報案，在首爾江南警察署接受了調查，所屬事務所亦正準備控告跟蹤狂。」據知昭妍曾在2011年公開被跟蹤狂騷擾的經歷，此後她亦一直受到騷擾，最近更演變成死亡威脅。

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