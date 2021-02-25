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韓國演藝圈近日爆出多宗藝人涉校園暴力事件，當中包括人氣劇《驅魔麵館》上位男星趙炳圭、「馬舞女」泫雅、女團(G)I-DLE成員穗珍、《梨泰院Class》金東希、韓片《勁舞Dancing癲》26歲女星朴慧秀等人，都先後被爆是校園暴力加害者。事件持續發酵，女團ITZY的20歲成員Lia亦被指涉嫌校園暴力。

JYP發表立場否認

日前有網民發表「遭2000年出生的人氣女偶像校園暴力」的文章，該網民表示跟對方是同年級的同學，對方在中學時曾對他言語暴力，後來對方以偶像歌手身份出道後，該網民曾在網上公開了自己是受害者一事，但反被事務所起訴，因此發文尋求幫助。而根據文章中出生年份和畢業中學等資料，外界推測該人氣女偶像是Lia。

對於Lia涉校園暴力一事，其所屬的JYP就否認傳聞，表示發文的網民，是JYP去年以散佈虛假事實、損害名譽嫌疑起訴的人，案件現正在進行調查，JYP正按照法律程序等待調查結果，又表示今次發文內容也明顯是虛假事實，會進行追加起訴。

被指涉金錢利益

另外，自稱曾遭朴慧秀欺凌的人組成了「受害者組織」，不過朴慧秀的事務所就認為組織成員的目的是要錢，表示：「自稱是受害者組織成員的人匿名透過朴慧秀父母的聯絡方式聯絡了朴慧秀，懷疑這是不是為了謀求金錢利益或搜集證據的惡意行為。正在搜集能夠證明是次校園暴力相關舉報是虛假的證據，在這個過程中還發現，主張是受害者的人為了金錢利益，極有可能是懷有惡意的組織行為。」

受害者轟二次傷害

受害者方面就表示：「我們十幾個人從未要求過金錢，我們只是希望朴慧秀能夠真誠地道歉。我們先聯絡了朴慧秀父親，之後聯絡了事務所。別說是道歉了，居然公開表示懷疑受害者是為了謀求金錢利益，這是二次傷害，我懷疑這是媒體為了掩蓋朴慧秀的暴行而進行的炒作。已經做過的暴行不可能消失，無數的同學和前後輩就是證人。」

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