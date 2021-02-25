譚耀文、張建聲及栢天男，今晚於九龍灣出席電影《逃獄兄弟》的宣傳。譚耀文表示該片於2018年拍攝，經歷兩年終於上映，期待該片已久，他說︰「大家都花咗好多心機，諗起拍《衝鋒車》時，幾位演員我年紀最細，今次我最大，個個演技都好勁，各出奇謀，睇少陣都唔得。我今次恃老賣老，試老妝都用咗4個鐘，每次用個幾鐘化妝，洗極都洗唔乾淨。」譚耀文表示支持防疫，強調入戲院睇戲非常安全。

在戲中展示健碩身形的栢天男指，新戲在上映優先場後，戲院因為疫情而暫停開放，經過兩個多月終於獲解封，電影延遲至今才上映，他說︰「新戲上咗1日，戲院就停開，真係有少少擔心部戲，而家非常開心齣戲喺香港上，大家有機會睇，朋友都好期待。」至於張建聲表示，過去的星期六、日都有到戲院，與友人包場欣賞其作品，他說︰「視察過反應OK，氣氛好、效果好，有港產片感覺，令我哋做電影都感到振奮。」

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