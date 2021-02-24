日本男團EXILE的師妹組合E-girls已經解散，曾經在隊中擔任重要角色的26歲人氣成員藤井萩花，上月27日宣佈閃婚，嫁給34歲的今村怜央。不過婚訊曝光未夠一個月，今村怜央即被爆賤男惡行，經醜聞曝光後，藤井萩花隨即在IG限時動態貼出夫妻合照，並寫下「沒錯，真的是渣男。」不少fans及網民也擔心藤井萩花是否嫁錯郎，新婚短短一個月已鬧出婚變。

以LEO之名發展的今村怜央，是日本上位樂隊ALI的主音，雖然ALI組成五年，但去年才正式在主流樂壇出道，首支單曲《LOST IN PARADISE》是人氣動畫《咒術迴戰》的片尾曲，令樂隊頓時人氣急升。據日媒《週刊文春》爆料，原來今村怜央曾經失婚，一位在2012年與他拍拖的女性A小姐受訪，表示兩人是在澀谷區酒吧舉行的一派對上撻着，今村當時聲稱單身，之後兩人拍拖，A小姐以女友身份出席朋友聚會，其間竟然有人爆出：「LEO咁有型，完全睇唔出做咗老竇。」此時A小姐才恍然大悟，並得悉今村怜央已有妻兒，而搭上A小姐時，當時太太正陀第二胎，直指今村大話連篇，使她立即斬纜，結束約三個月的情侶關係，今村也跟首任妻子離婚收場。

另一邊廂，E-girls的昔日主將Dream Ami，去年2月與真人騷《雙層公寓》（Terrace House）的建築師半田悠人拉埋天窗，兩人趁結婚一周年在IG上貼合照放閃，與藤井萩花形成強烈對比。

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