韓國天團BIGBANG隊長G-DRAGON（GD）的cool爆形象迷倒一眾少女，而他本身的異性緣亦超旺，多年來跟不少女星傳出緋聞。昨日韓媒《Dispatch》圖文並茂驚爆GD跟同門師妹女團BLACK PINK的成員Jennie秘密拍拖一年，女方被目擊到訪男友家中見面，網友更抽絲剝繭發現兩人戴有同款白色雛菊的情侶手鏈，證據確鑿難怪事務所未有否認。

現年32歲的G-DRAGON出道以來緋聞多多，先後與日本女星水原希子及韓國女星珠妍等傳撻着，不過他卻從未公開承認任何一段戀情。而昨日GD被形容為「韓國最強狗仔隊」的韓媒《Dispatch》爆料，指他正與同屬YG事務所的師妹、女團BLACK PINK的25歲成員Jennie撻着，並公開二人的約會照，報道中指出GD和Jennie已秘密拍拖達一年，在兩人公司內已是「公開的秘密」，而Jennie媽咪同樣也知兩人拍拖。

乘專屬電梯出入避耳目

報道中描述GD和Jennie拍拖為避開傳媒耳目，他們會各自到訪對方家中見面，其中GD位於漢南洞的豪宅有連接停車場的專屬電梯，可以由停車場直達他屋企，因此Jennie每次所坐的車會直駛至GD家的停車場，再乘電梯上樓密會男友，而GD的經理人間中亦會出任司機接送Jennie。此外，有指Jennie早已持有GD豪宅的住戶證方便隨時出入，她甚至早已把自己的座駕登記在GD名下，成功避開外間耳目及傳媒偷拍，只不過今次遇上「韓國最強狗仔隊」才百密一疏，GD被拍到往接Jennie回家的相片而爆出戀情。對於兩人秘戀，YG事務所昨日未有作出否認，只表示：「公司很難確認藝人的私生活，請大家諒解。」

滿身雛菊力撐男友品牌

不少網友亦即名偵探上身，透過GD及Jennie兩人於互聯網上分享圖片的各個細節，發現二人秘戀多時的一些蛛絲馬迹，特別是自2019年開始，Jennie身上就經常出現男友自家品牌Peaceminusone的飾物以及代表品牌的小雛菊圖案，包括手機支架及粉紅色夾型飾物，繼而再有粉絲發現兩人戴同款白色雛菊情侶手鏈，而Jennie亦曾穿上及使用有雛菊圖案的上衣及電話殼，並跟雛菊合照，擺明是投男友所愛。兩人又透過Ig暗暗傳情，GD亦不避嫌戴有一條有「J」字的紅色手繩，近年出帖也不時貼出暗示女友英文名J的「Joker」啤牌圖案，他去年1月亦有讚好Jennie的帖文。

其實GD和Jennie早年已有不少淵源，女方以BLACK PINK身份出道前，於2012年曾出任男方歌曲《THAT XX》的MV女主角，當中Jennie甜笑挨實GD膊頭，GD又輕吻她的頭髮，場面甜蜜；翌年兩人又合唱歌曲《BLACK》，Jennie受訪時曾透露試過站在台上感到很茫然，幸好有GD在身邊。另外，Jennie去年5月在Ig直播時，原來GD也忽然驚喜現身，有人當時已估計兩人已經拍拖，低調晒恩愛，因此昨日爆出GD和Jennie拍拖一年多，不少網民表示不覺得意外。