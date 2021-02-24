新晉藝人陳樂頤（阿左）與張凱娸（Kiki）在過去半年間人氣急升，全賴參加了去年ViuTV的真人騷《全民造星III》。她們屬同一公司，是Angelababy的小師妹，勢估唔到，兩個初出道的新人，在疫情夾擊下，依然贏得人氣與工作機會，現時二人也獲得片約，密密有工開。除了挑戰自己，她們更上了入生重要一課，學懂「要有被討厭的勇氣」。

前年於演藝學院畢業的Kiki剛出道就碰上社會運動，再加上世紀疫情，原本打定輸數的她遇上了《二月廿九》的好劇本，去年更獲鼓勵參加《造星III》，Kiki說：「《二月廿九》呢個機會真係幫咗我好多，之前真係好似三失青年咁㗎。其實係公司鼓勵我參加《造星III》，我自己好冇信心嘅，完咗之後發現可以挑戰到自己，我一定唔係勁，但原來都郁到，亦可以唱到歌，個人冇咁自卑，同埋學到點樣做人，學會堅強面對，喺是非之地都保持真我，我係一個藝人，而唔係一個虛偽嘅人。」

雖然比賽沒有名次，但Kiki卻贏了人氣，贏了經驗，更贏到真愛。她與早已認識的KLau因《造星》日久生情，正在熱戀中的Kiki甜絲絲說：「我哋認識都係緣份，其實喺《對號入座》之後透過一班兄弟我哋已經認識，到《造星III》喺短時間內長期對住，日對夜對，發現佢係一個好好嘅男仔，雖然佢嘅外表俾人抨擊係好『Fxxk Boy』，但我覺得男仔應該係咁，外表好『Fxxk Boy』，內心係暖男，好照顧人，其實KLau係一個好溫柔嘅男仔。」

Kiki走女神路線，相反，阿左原來是一個充滿喜感的女孩。阿左無懼形象崩壞，只有22歲的她精力充沛，愛整蠱做怪。去年城大畢業的阿左，修讀創意媒體，音樂是她的強項，擁演奏級鋼琴資歷，不過卻被老師點名指她有喜劇天分：「其實我上年畢業已經諗住搵工，我知道好唔容易，咁啱有朋友叫我一齊參加《造星III》，完咗之後又多咗拍攝機會，好順其自然咁就入咗行。真係好好彩，疫情下一路都好忙，雖然收入唔可以話OK，如果真係冇工作都會做兼職養自己。《造星III》後我發現咗自己喺表演上嘅可能性係多咗，除咗唱歌，對演戲都好有興趣，最好笑就係有老師喺我一個好正經嘅戲劇表演後，話我係有喜感。我都想帶歡樂畀大家，其實我好想好似王菀之咁，可以有個人特色嘅音樂，佢個風格好特別，同演戲係好極致，好搞笑。」

直率的個性卻令阿左經常得罪人，在《造星》時她一句「好開心可以同dancer跳舞」，令陳葦璇嬲爆並指她不尊重人，阿左憶起舊事顯得尷尬：「我已經得罪咗人，係需要學習嘅，無論面對朋友、工作上夥伴，都要學習點樣同人溝通。你自己接受唔代表人哋接受。」

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