韓國有不少男團都大受歡迎，好似防彈少年團（BTS）、BIGBANG、EXO等，在世界各地都人氣高企。不過人紅自然就多是非，好似昨日被爆秘戀女團BLACK PINK成員Jennie一年的BIGBANG隊長G-DRAGON（GD），他被韓媒拍得與Jennie的約會照，令兩人的fans大感震驚。而當中韓媒公開的照片中，可見GD在街上拉下口罩食煙，有違反當局的防疫措施之嫌。

網民到政府網站舉報

根據首爾市政府頒發的防疫規例，市民在街上雖然可以除下口罩吸煙，但必須到指定的吸煙區，並需要與他人保持兩米以上的距離，吸煙後亦應即時戴上口罩，不過從照片中所見，GD當時已違反了相關的防疫規例。而有網民看到相關照片後，已即時在首爾市政府網站舉報了GD違反防疫規例，目前未知當局會否就事件處分GD。

被封「韓版小豬」

另外，EXO成員燦烈去年10月被爆一腳踏幾船，當時一名自稱是其前女友A某在網上爆料，A某指控和燦烈拍拖三年來，男方先後偷食逾10次，當中偷食對象包括女偶像、YouTuber、主播、dancers、空姐、A某的友人等，被網民封為「韓版羅志祥（小豬）」。而事件發生以來，燦烈一直潛水避風頭，直到昨日、事隔4個月終於發文向fans道歉，但就未有談及自己是否有偷食。

燦烈在官方的fans網站上載道歉文，一開頭就向fans道歉：「這段時間讓大家擔心，真的十分道歉，我經過了無數次的思考，一直苦惱應該用甚麼話傳達自己的心意。為了證明大家對我的信任沒有錯，我一定會更加努力。」

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