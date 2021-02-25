中國星老闆向華強兼在《賭神》系列飾演「龍五」的向華強，去年底向台灣移民署申請依親移民，移民署今天（25日）證實，經過相關單位審查，認有「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」第22條所規定不予許可情形，內政部依規定不予許可居留。據了解，相關單位是以規定中的「有危害國家利益、公共安全、公共秩序或從事恐怖活動之虞」駁回向氏父子的申請。向太今日以短訊回覆《蘋果》：「不回應任何問題！」

依「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」第22條中規定，現（曾）有下列情形之一：（一）未經許可入境、（二）從事與許可目的不符之活動、（三）有事實足認為有犯罪行為、（四）有危害國家利益、公共安全、公共秩序或從事恐怖活動之虞、（五）參加或資助內亂、外患團體或其活動而隱瞞不報、（六）參加或資助恐怖或暴力非法組織或其活動而隱瞞不報、（七）有事實足認涉嫌重大犯罪或有犯罪習慣。皆不可來台，據了解，相關單位以向華強可能危害國家利益才駁回申請。

向華強的妻子陳嵐在台灣出生，已逝的父親擁有台灣國籍，媳婦郭碧婷是台灣女星，前年嫁給向華強長子向佐，去年傳出向華強父子申請依親移民來台。不過向華強一家支持中國，在港人反送中期間，陳嵐等人就發表許多批評香港年輕人的言論。

移民署指出，香港居民依規定，得以依直系血親、配偶、工作、就學或投資新台幣600萬元（約150萬港元）以上等事由申請來台居留，且經審查無不予許可情形，即會核准其在台居留。依照現行台灣法令，港人依親移民的條件為有直系血親或配偶在台灣設有戶籍者；向華強的妻子在台灣出生、媳婦郭碧婷也是台灣人，看似符合條件，但因向華強與中共關係密切，曾擔任中國電影基金會名譽副會長，台灣《自由時報》在上月曾報道，指向華強早年在台灣有案底紀錄，過去多次被移民署拒絕入境；另外在警備總司令部列為機密的一清專案「竹聯幫組織沿革表」中，他更被官方標註為黑幫「新義安」老大。當時向太陳嵐以短訊回覆稱：「香港特區政府已經發給台灣政府向華強的良民證，足以證明無犯罪紀錄。而且1996年港英政府時代已經批准向生是上市公司主席了」。而移民署等單位最終仍基於「國安理由」，駁回向氏父子的申請案，詳細狀況，今天稍晚陸委會將召開記者會說明。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！