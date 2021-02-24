金球獎將於香港時間下周一舉行，本月初公佈提名時，Netflix大熱作《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）獲得喜劇組最佳劇集提名，女主角莉莉歌連斯（Lily Collins）更有份角逐視后，但惹來網民批評。前日有報道爆出，指《艾蜜莉》劇組曾邀請金球獎舉辦組織、荷李活外國記者協會成員豪遊巴黎，有賄選之嫌。

皇帝式款待

有金球獎提名和投票權的荷李活外國記者協會擁有超大話事權，因此經常被電影公司或製作公司以貴賓式招待，收禮物之餘，還經常飛往外地作拍攝探班及做訪問。報道指：「《艾蜜莉》的監製出招去動搖投票者，包括能與一級巨星見面和請去巴黎豪華遊。」豪華遊行程包括於五星級的巴黎半島酒店住兩晚，每晚房租高達1,400美元（約10,920港元），也在美術館參與記者會與午餐會。一名有份去的成員表示覺得監製將他們當作「皇帝與皇后」。

其實賄選問題存在已久，1999年協會曾送回一隻價值400美元（約3,120港元）的名牌錶給電影公司；2014年一名前協會主席指成員可能會受到利益輸送影響，令協會要落力重建形象，2016年就將名牌香水退回給電影《夜行動物》（Nocturnal Animals）的監製。

黑人作落選

除了《艾蜜莉》疑用錢買提名，協會還遭受種族歧視的指控。由黑人主演的佳作《催命嬌娃》（ I May Destroy You）、《誓血五人組》（Da 5 Bloods）等均不獲提名，有記者就發現原來協會非常小圈子，只有87個成員兼一個黑人成員都沒有，因此被指欠缺多元聲音不公平。

身為《艾蜜莉》編劇的Deborah Copaken都看不過眼開聲：「我是《艾蜜莉》的編劇，但《催命嬌娃》是我有史以來最喜愛的劇集，沒有提名是錯的，我愛《催命嬌娃》，我要多謝編劇與主角Michaela Coel，給予我們你的心和幽默。」而《艾蜜莉》女主角莉莉昨日就公開托頭相，表示發白日夢，但未有回應事件。