剛升格做「叱咤樂壇我最喜愛女歌手」的林二汶，出道二十年首次在紅館開騷，將於3月27日舉行個人演唱會《The Beginning of Faith》，二汶之前公佈這次演唱會不設「山頂位」，全場劃一票價680元。

早前她為演唱會影主題海報，一向打扮以素色為主的她，突然改變充滿色彩，身上更舖滿了由冷線織成的衣服，她形容這個造型是「棉乾絮濕」，是有特別的意思：「因為編織係要日復日，一針一線好有耐心，所以編織呢個精神，擺喺唔同嘅工作入面，都可以形容走漫長嘅路先可以完成，好啱我呢個演唱會，都係一點一滴咁構成。演唱會名叫《The Beginning of Faith》（信仰的開端），因為我有首歌叫《最後的信仰》，個意思係你相信你一直努力織到底，嗰樣嘢就會出現，呢個係我做咗咁多年嘅其中一種精神，所以編織係同我成個演唱會好有關連。」

但是講到一針一線編織「溫暖牌」，並不是林二汶強項，她訪問時表示讀書時候，家政堂有關編織的功課都要有家人幫忙才能完成：「由我阿媽、阿婆、阿姨幫手合作製作，好慶幸身邊幾位上一代婦女咁有才藝，所以今次都係一併向佢哋作出致敬。」

而影相當日，更需要進行直播，因為負責海報美術設計的陳輝雄身處外地，未能到達現場監察，其間陳輝雄作出指導。二人合作無間，他曾為林二汶唱片《初音》做設計，她亦希望到時能見到對方。

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