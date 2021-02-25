余子明1976年加入無綫做《歡樂今宵》，入行前做過幾年歌廳歌手，也做過《南華晚報》和《天天日報》記者。子明哥沒有高學歷，小學畢業後跟了壞朋友，當上逃學威龍，終日流離浪蕩，無所事事，17歲經舊同學介紹到《夜香港》報館做校對，3個幾月後過檔姊夫任總編輯的《南華晚報》，因為是潮州人識講「架己冷」，結果偶然機會下給他當上記者。

子明哥日前接受《蘋果》專訪時話當年：「有日有架巴士唔記得撞死定撞親個細路，報館有個新聞記者去，突然間佢打電話返嚟話唔掂，話啲人好牛精，成日炒蝦拆蟹講打，佢又唔識講，又驚又唔知點做，叫搵第個去，主任問邊個接呢單嘢，我話我去，我識講潮州話，柴灣嗰啲全部潮州佬，我去到實同佢哋講得掂，主任諗住呢啲新聞好輕擎，咁就畀咗個機會我。我一去，第一樣嘢梗係講潮州話『架己冷』，同埋我醒目，凡係乜嘢事，梗係向傷者講好說話。」子明哥講起當年如何自告奮勇諗計成功採訪，一臉自豪。

大半年後報館擴張，子明哥正式做記者跑港聞，甚麼大新聞他都經歷過，最深刻被兩個曾經稱兄道弟的左報行家出賣。子明哥咬牙切齒極氣憤的說：「有日我早咗上港督府，上到去見唔到右邊行家（指右報），我醒目，避開啲先，唔好畀人容易見到，突然佢兩個其中一個見到我大叫：『打走狗報記者！』一聲走狗報記者，嘩！幾多人（衝向我）呀，成條花園道滿晒咁滯，不過我嗰時後生，一條氣由花園道走落嚟……幾牙煙呀！」

還有1964年英國殿堂級樂隊Beatles訪港，子明哥也有份到啟德機場採訪，還幾乎跟蕭芳芳丈夫張正甫嘈交。「張正甫英國讀完書返嚟做記者，我幾乎同佢霎氣，因為嗰時披頭四嚟香港，佢又影又剩，你知我身材同佢比差得遠嘛，佢成日擋住我，嬲到我呢。」

從小愛唱歌的子明哥，1968年參加業餘歌唱比賽，憑《曼莉》一曲攞到冠軍後，獲北角夜總會「銷金窩」邀轉行做駐場歌手，其後登台跑碼頭，星馬泰、越南、汶萊、法國都有他足迹。70年代子明哥與台灣藝人錢蓉蓉在香港登台演歌劇，結果獲無綫中人賞識邀請加入《歡樂今宵》。

講到子明哥另一半，過去不少人都以為馮素波是他老婆，講起這個美麗的誤會，子明哥笑說：「呢樣好好笑，搞到請飲時好多記者集體鬧我，話我老婆都搞錯，馮素波吖嘛，你整咗馮素雲（請帖），我話我老婆係馮素雲，佢細妹囉！個個都話馮素波係我老婆，點解會有啲咁嘅事發生？因為馮素波同我同場唱胡社生行海天歌劇院，素波唱完要去金漢夜總會，我哋咪一收工行去嗰度囉，我哋男仔梗係同佢挽住個化妝箱啦，個個都見到我幫佢挽化妝箱，以為我追佢，到而家都仲有人係咁喎。」

採訪：戴彩煥

場地：阿肥火鍋

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