韓國天團BIGBANG前成員勝利前年爆出連串醜聞，由於他已入伍，案件移交到軍事法庭進行審訊。勝利涉及的案件今日進行第11次審訊，涉輪姦被判監的男星鄭俊英今日以證人身份出席作供，受到外界關注。

鄭俊英消瘦出庭

據報道指，穿着藍色囚衣出庭的鄭俊英，似乎因入獄而消瘦不少，他接受了逾一小時的證人審問，他率先表示：「與勝利在香港某頒獎典禮上初次見面而認識，亦通過勝利認識劉仁碩，直到最近都沒有跟勝利聯絡過。」

鄭俊英被問到有關2015年12月聖誕節期間，與勝利、劉仁碩等人一同出席派對後進行性交易、性招待的情況，鄭俊英亦承認曾進行性交易：「透過勝利認識的一名娛樂酒店老闆娘，知道有賣淫女性被送來。」但他亦多次表示：「因為是很久以前的事，所以記不清楚了。」

對於勝利被追加起訴涉嫌教唆有黑幫背景的人，對大型演藝企劃公司職員施暴一事，鄭俊英表示：「我記得那受害人自稱是勝利的學校前輩，疑因不滿勝利獲安排酒吧房間而吵鬧，當時勝利心情不好，也很生氣，受害人試圖抓住勝利的脖子，所以才起事端，但我不清楚具體情況。」

二度否認涉案

而勝利今日再度否認曾教唆他人施暴，檢方在場公開了一段1小時20分鐘的CCTV影片，當中可見勝利與一名女性同行，隨後就見到鄭俊英、崔鍾訓等人的身影。檢方指勝利跟人起爭執後，立即傳短訊給某人，而位於酒吧後巷的車輛屬黑幫組織的車輛。對此，勝利的代表律師否認指控：「被告（指勝利）正舉行party，當時被告正與女演員交談，但受害人一直偷瞄女演員，又做出無禮的行為。」代表律師亦否認相關涉案人士有黑幫背景：「一個是酒吧老闆，另一個是保安。」至於該名女演員的身份引起猜測。

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