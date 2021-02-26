現年45歲的韓劇「催淚天后」崔智友大前年3月突然宣佈做人妻，嫁細9歲的圈外男友，並於去年5月平安誕女，榮升做媽媽，友姐早前接受雜誌韓版《Cosmopolitan》訪問時坦言不急於復出會專心湊B。

眼鏡look添少女味

近日有網民發現原來友姐低調於本月12日開設了IG賬號，首張相片更是拖着女兒的溫馨合照，兩母女背着鏡頭看着窗外，更見到囡囡少許側面，肉肉的臉頰十分可愛，估計相片由友姐老公操刀拍攝。除了與女兒的合照外，友姐亦有keep住晒近照公開私下一面，其中一張相中，友姐盤起頭髮，戴住圓框眼鏡示人，面對鏡頭露出甜美笑容，更添少女味。

朴秀珍晒素顏照

另外，同為人妻及靚媽的35歲女星朴秀珍，自從於2015年嫁給韓流始祖裴勇俊後就甚少活躍幕前，她更先後誕育有一子一女做人母。朴秀珍於2017年年底被爆於醫院享特權，令早產的大仔可以插隊用氧氣箱，遭網民鬧爆的她潛水逾三年。朴秀珍去年12月試水溫後，今日再度更新IG，公開自己的素顏自拍照，引起網民熱話。

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