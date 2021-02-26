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《飲食男女》嚴選 香港製造禮包[包送貨]

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食品包括：蛋卷皇后家鄕鮮雞蛋卷、永樂粉麵特濃蝦子麵禮盒、錦祥號特瘦鮮肉腸皇、余均益辣椒醬、綿香沙爹醬、五味匣子麻辣櫻花蝦菜脯、其奧白芝麻花生糖、趣香粒粒蝦籽花生、陳意齋齋燒鵝、NUTKY手工焦糖腰果、The Nutter開心果醬、Teaddict港式早餐茶

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購買日期：2021年2月22日至2021年3月3日

預計送貨日期：2021年3月15日起至 4月初

陳氏夫婦最初在家中烘焙蛋卷，做出口碑，1982自設工房，1990年更於內地設廠，批發給本地餅店品牌。但因年紀大，再不捨也得退下火線。女兒見狀毅然接手，在香港重建生產線，用湖北蛋、韓國麵粉、日本砂糖製作，由師傅憑數十年經驗，視乎天氣、濕度調節蛋漿，再由工人逐條烤烘、捲起，條條微金黃，表面呈蜂巢狀，口感鬆脆不硬，蛋味鮮濃，甜度適中。

創業44年的粉麵工場，以蝦子麵馳名。師傅用蝦子、大地魚及各種海味熬三小時成濃湯底，加上蝦子、雞蛋、麵粉製成麵。西苑酒家行政總廚張志偉評語：嗅起來有蝦子味，麵夠爽滑，湯有很香蝦子味，麵和湯明顯見到蝦子，是一個好的蝦子麵。

逾60年老字號，是本地碩果僅存堅持香港製造的臘味工場，專門替名店代製臘腸，標榜天然腸衣、沒防腐劑。鮮肉腸皇為最暢銷產品，一成肥肉九成瘦肉，肉味香濃油潤。隔水蒸，水滾起計20分鐘即成。或放飯煲，與生米同放，飯熟即可吃。

本地辣椒醬名牌。1922年由余氏創立，賣順德甘竹灘風味的辣醬，福建辣椒乾及鹽醃辣椒佔六成，配番薯蒜茸白醋等煮醬，味道香辣得來帶點酸，配粉麵吃一絕。由第二代接手後，作風保守，不願上架超市，堅持在本地用石磨來磨、用木桶盛醬，重質不重量。至今傳至第三代，仍堅守宗旨。識貨的食店甚至六星級酒店都指定用其辣醬奉客。

唯一以沙嗲醬掛帥的本地老字號，由潮州人陳氏創辦，至今仍堅持在柴灣生產，確保品質。材料有蒜頭花生葱頭，每樣各自剝衣剝皮磨蓉，再下鑊與地魚蝦米等炒香，前後兩天才製成，成品濃郁香惹，深受潮州食府歡迎。近來沙嗲牛肉麵大熱，帶挈品牌也受注目。買回家加少少水、椰漿炒香，伴即食麵吃一流。

6. 五味匣子 麻辣櫻花蝦菜脯(200g)

「五味匣子」主理人是一位半途出家的私房菜廚師，同時推出一系列即食料理及醬料。自家炒麻辣菜脯，用料認真，麻椒花椒成都直送再烘乾磨成粉；日本岩手縣櫻花蝦乾入焗爐略烘讓味道更香；菜脯烘乾再切粒，炒出來才乾身。入口麻辣爽脆鹹鮮，伴麵或餃子吃一絕。

元朗無人不曉的手工花生糖專門店，由潮州人黃伯在二十多年前創立，現由其子掌舵，賣點是在店舖天天人手製作，現製現賣，夠新鮮。以花生糖最耍家，用麥芽糖煮成糖膠，加入各式各樣的花生、果仁、芝麻，做成有硬又有軟的花生糖。芝麻花生糖是熱賣，煙韌不黐牙、低糖少甜，老少咸宜。

懷舊小食蝦籽花生，原來由香港人吳先生在70年前首創，至今已傳至第二代，在屯門廠房生產。外層其實是以木薯粉製作，包裹住中國東北花生，經過先蒸後焗再炸而成。粒粒金黃，咬下先是酥化的外層，接着是鬆脆甘香花生，佐啤酒最佳。

1927年在廣東佛山開業，在香港扎根近百年的零食老店，紥蹄、燕窩糕、薏米餅都是買少見少的經典食品。更難得的是自設工場，香港製造。其中齋燒鵝，人有他優，用麵筋浸入滷汁入味，香炸而成。酸甜鹹中帶微辣。脆身而不硬，不油膩，令人吃到停不了口。

年輕香港女生一次到澳紐流浪，在悉尼吃了包焦糖腰果，念念不忘，回港後經兩年鑽研，終成立品牌。腰果用越南或印度貨，以180°C烤焗後加上用砂糖、海藻糖、果糖及葡萄糖四種糖煮成的焦糖拌勻，味道甜中帶微苦，鬆脆甘香，令人一口接一口吃到停不了。

11. The Nutter 開心果醬 (200g)

一對三十出頭夫婦創立的新晉品牌，專做果仁醬，花生/杏仁/腰果/榛子等，只用優質果仁，不添加糖、油、鹽和添加劑，果仁味鮮明，成本高，小小一瓶200克也賣過百元。但識欣賞的人不少，無印、誠品也有售，連Blue Bottle Coffee 也採用其醬做多士。新推出的開心果醬，成份只有美國開心果，入口根本就是吃開心果茸，香濃到化不開，用來塗麵包，或伴雪糕吃，無得輸！

12. Teaddict 港式早餐茶 (奶茶茶膽100g)

由香港女生在2015創辦的品牌，專攻香港最具代表性的飲品：絲襪奶茶。她跟斯里蘭卡的茶園合作，每周從當地進口天然茶葉，自家調配茶膽。每盒有100克茶葉（可沖約12杯）及一件絲襪茶袋（可重用）。客人買後，可按教學，自備淡奶及糖，隨時隨地泡出茶記風味奶茶。

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