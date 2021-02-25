袁詠儀（靚靚）同老公張智霖近年專注大陸發展，搵落不少人仔。早前他們同不少港人一樣，看中大灣區豪宅單位，作價大概3,990萬人民幣（約4,735萬港元）。女士除了買磚頭，疫情下仍然無阻她們濕平購物。早前就見到靚靚到銅鑼灣掃貨，更借機跟店員打牙骹。

早前袁詠儀由司機送到銅鑼灣時代廣場行街，她先落到地庫的city’super買了一堆食品及日用品後，再上到地面連卡佛化妝品部逛街，靚靚看來是店中熟客，店員一見到她即熱情上前打招呼。見靚靚跟一眾店員聊得非常投契，傾了足足十多分鐘，靚靚並非單單呃水吹，傾偈期間亦不閒着，隨手拎起化妝品、護膚品及唇膏選購，之後先上到樓上的收銀部付款，再返回化妝品部取貨。

臨離開前靚靚撥了一通電話，相信是通知司機來接，約5分鐘後靚靚拿住兩袋戰利品離開。而接載的七人車早已在門外，司機醒目下車幫手接了兩袋戰利品再放在車尾，讓靚靚可以施施然上車，其時她已發現有記者拍照，她點點頭後才關門離開。

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