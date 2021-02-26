步入三月開季月，時尚品牌密密舉行發佈會，新季新裝逐一上場。

Louis Vuitton 稀有皮製品

「罕有」和「神秘」似乎是對等，Louis Vuitton 就以這兩者為題，舉行了稀有皮革製品的活動，窺探不同品種的鱷魚皮、鑽石、刁鑽加工如紮染、手噴金漆等手袋的真身。貫徹罕有皮革的主題，場地充滿着神秘的氣氛，周圍放滿特製的藍色小苔蘚植物和日本剪紙花卉雕塑，有如置身奇幻冒險的旅程，是現實世界中的平行時空。

甫進場是一系列名為薩哈拉原色手袋，以鱷魚皮的原色打造袋上獨一無異的色彩，再來是兩款以海洋為靈感的Mordore，一款以陽光在石頭上的倒影為色調，帶有啡調和最後以人手噴上金漆完成，另一款則是珊瑚調，兩款都是從未公開曝光的款式。昏暗的燈光儼如深海歷奇，眼睛遊走到rainbow corridor 中的Twist，色彩斑斕的Twist，是被譽為exotic leather 的入門手袋。近年非常受歡迎的Petite hat box 有以極罕灣鱷皮製成，Mini dauphine 則有exclusive 的用色，粉紅和粉綠都是港澳台限定版。品牌在鱷魚皮上大玩巧手的染色加工，每個手袋製造需時超過3個月。

晚裝手袋有以鑽石鎖為裝飾的鱷魚皮手袋，66萬的全鑽石裝飾閃爆全場。場內亦有工匠示範人手製袋的過程，單是肩帶就要用上8塊鱷魚皮，非常矜貴。今年主打的Capucines手挽袋和Square Bag都有特製鱷魚皮版，定價以十多萬元起跳，每個手袋都是獨一無二，訂製需時5至9個月，時間、耐性、金錢就是打造奢侈的鐵三角。

Chanel 春夏2021發佈會

Chanel 日前在尖沙咀酒店舉行傳媒發佈會，展示春夏2021系列，會場佈置源自電影相關的元素貫徹今季的主題。Chanel 在文化上的貢獻匪淺，Coco Chanel早在上世紀30年代為銀幕女星設計造型，女星們亦十分喜愛Chanel的服飾，無論在紅地毯、宴會場地、甚至床上，說的是Chanel No.5 香水，都會看見其蹤影。

春夏2021 系列正好是藝術總監Virginie Viard向電影文化致意之作，利用全新的意念重塑品牌靈感繆思的風采。場內將台前幕後的氣氛融匯，片場的化妝間的燈泡、閃光燈聚焦在一系列80年代啟發的大膊頭上衣、外套的設計上。Viard認為電影業是璀璨的，不難看到螢光色牛仔褲和印上霓虹燈倒數的數字Tee。女星們平日的便服也是靈感之源，及膝珠片capri pants、粉紅色闊腳褲配珍珠針織上衣、透視上衣，是想像中的法國新浪潮電影女主角的打扮。系列中有不同Classic tweed 套裝，貫徹一向造型，同款tweed 套裝配襯jersey 上衣，當中有斜口袋的設計，背面卻有兩個正常袋口，在經典中滲入點點新意。

配飾的重點落在手袋上，女主角們愛用的2.55以不同的形式出現， 小巧金屬的micro bag 變成頸鏈、腰鏈、手鐲上的charm，又或者化身cage bag，呼應着經典鎖鏈帶的同時，亦藉此向舊電影工業致敬。

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