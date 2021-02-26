關心妍（Jade）、張美妮及孫慧雪均是圈中靚媽，而最近三人在網台節目《靚媽圍爐》分享湊仔經及小朋友間的日常點滴，去年誕下女兒「笑咪咪」的張美妮，更會在節目中分享餵人奶時發生人奶噴上天花版的事件。2009年跟老公楊長智結婚的Jade，就在節目首集中，表示跟4歲女兒楊榮心（心心）閒聊時，女兒突然向她透露在天上等了她很久，令她既感動又傷心。

Jade在節目中與張美妮及阿雪談到胎教，她表示因自己等足7年才懷有心心，故得知懷孕後很興奮及擔心，有信仰的她，在懷孕期間，每天也會抽出一小時，以祈禱及播詩歌胎教。Jade指心心出世後，回到家中已不需要餵夜奶及沒有「百日喊」，令她覺得很感恩，之後Jade又突然提到早前和心心準備一起睡覺時，當她感謝心心可以來到這世界，誰知心心聽完後隨即也表示自己也等了Jade很久，於是Jade便問她在哪裏等？心心則回答自己與耶穌一起，在天上的雲等她，而心心又謂因見到Jade有一頭粉紅色頭髮，所以最後就選擇了她做媽媽。

Jade謂聽完心心的說話覺得好震撼：「我冇諗到佢突然會講呢啲嘢，同時間佢話佢都等咗我好耐，我已經開始暗地裏流緊眼淚，好感動又好傷心，原來我等你咁耐你都等咗我好耐。」Jade指最初自己也懷疑女兒的說話，但因心心提到粉紅色頭髮，而自己也的確在2014年為了演唱會而染了一頭粉紅色頭，完成演唱會後就懷孕，由於時間非常吻合，故覺得整件事好神奇。

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