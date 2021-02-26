湯怡（Kathy）和麥秋成今日於陽明山莊會所舉行婚禮及簽紙儀式，設宴用上5個廳，宴請80位賓客，完成儀式後，二人接受在場傳媒訪問，Kathy換上晚裝、戴着2卡訂婚戒指及婚戒現身，兩人更脫下口罩咀嘴晒恩愛。

現時懷胎4個的Kathy表示預產期在7月，大日子仍然替BB性別保密，她說：「等大家估吓，遲啲先開估，我哋仔女都冇所謂，家人話我個肚比正常大，自己好想親自湊BB，秋成都會幫手湊。」Kathy表示預計產後修身便可復工。談到想生多少個小朋友，麥秋成先說「睇天意」，其後又笑言：「生5、6個。」Kathy指爸爸為她戴上龍鳳鈪時轉了很多個圈，寓意她生很多個，麥秋成即笑說要努力試。

兩人透露在婚禮中，向父母說出深情對話，忍不住感動流淚，麥秋成說：「家人都留咗家傳之寶畀我哋，爸爸留咗婆婆傳畀佢嘅戒指，媽咪喺我18歲嗰年買定條金鏈畀我。」二人又分享愛的宣言，Kathy肉麻說：「開心佢出現喺我人生，我好似每日都發緊夢，好夢幻，佢好有耐性，好包容我。」麥秋成對Kathy說：「我愛你一生一世。」

今次婚禮未有邀請大多數圈中朋友，麥秋成說：「我淨係請咗老師，打拼多年嘅dancers都冇請，叫大家忍一忍，暫時年尾先擺酒。」Kathy希望產後修身一次過搞婚宴，對於IG的性感婚紗照，她說：「係我入行以嚟最性感一次。」

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