樂壇天后Lady Gaga飼養的兩隻法國鬥牛犬Koji和Gustav前晚被賊人搶走，而另一隻愛犬Miss Asia則成功逃脫，負責放狗的30歲男子Ryan Fischer被兩名男性匪徒開槍打傷，Gaga懸紅50萬美元（約390萬港元）尋犬，其父Joe Germanotta開腔表示全家人都為事件感到震驚，就像親生小孩被拐帶一樣。

正於羅馬拍攝新片《Gucci》的Lady Gaga在事發後已即時與父親Joe多次聯絡，Joe表示已經安慰Gaga，但他就指不清楚Ryan現時的情況，八卦網站TMZ報道就指Ryan進展良好。Gaga懸紅50萬美元找尋愛犬下落，並承諾不會過問，只希望Koji和Gustav能夠安全回家。法國鬥牛犬一般在美國售價大約1,500至3,000美元（約1萬1,700至2萬3,400港元），而純種狗的身價更可高達1萬美元（約7萬8,000港元）。搶狗事件發生後，不少圈中人都紛紛回應，當中澳洲肥妹女星莉寶韋遜（Rebel Wilson）在事發後數小時在她新主持的狗仔扮靚真人騷《Pooch Perfect》記者會上，向傳媒表示事件惡心，又指希望所有人都平安無事。

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