亞視製作的拳擊節目《百萬拳王》於下月播出，今天請來一班圈中武術界前輩包括陳惠敏、劉永與雪梨等，聯同亞姐蔡小蝶、何雙妍與林寶玉，於大埔舉行記者會。何雙妍、林寶玉、范沙沙與張可盈更率先試打，進行了「女拳王大比拼」，由林寶玉奪得女拳王。

唔介意贊助擂台畀「林鍾一戰」

亞視執行董事陳偉傑與節目負責人黎文狄指《百》是一個兼備綜藝元素的拳賽節目，得獎者將奪得共值百萬元獎金與獎品。陳偉傑更主動提到近日林作與鍾培生的牙骹戰，他說：「我都希望，如果林作同鍾培生唔介意我哋幫佢搞直播，播埋佢哋嗰場拳賽都OK嘅。」問到大家有洽談過嗎？陳偉傑說：「未有人搵我，我試下接洽佢哋。」問到為何對這場拳賽有興趣？陳偉傑說：「咁佢哋都要搵場地嘅。」問到是否會怕被人覺得抽水？他說：「冇所謂嘅，亞視係一個開放平台，我係可以贊助個擂台同搞直播啫，唔係抽佢水唔收佢錢嘅。」身旁的黎文狄則笑說：「我哋係驚佢打唔成啫。」

早前宣佈罹患肺癌的惠敏哥，今日亦有現身，見他精神相當好只是聲音有點沙啞，他在台上表示以前有打拳，並指打拳對年輕人身體好，所以一定支持。不過惠敏哥活動後以身體不適為由，拒絕受訪。

劉永難忘李小龍教導

劉永是空手道黑帶，他談及當年跟李小龍一同交流武術的往事，他指十分難忘李小龍第一句跟他說「忘記傳統的空手道，放鬆去做」，又說：「直到李小龍過身，我會諗咁叻嘅人都死得，自己都冇咁瘋狂。」劉永又謂會訓練一對兒子運動，強身健體。雪梨指今天跟惠敏哥重逢很開心，更祝對方身體健康。她亦透露有透過田雞問候不幸患肝癌的吳孟達：「大至上幾好，叫大家唔使擔心，我有叫佢加油。」

另外，何雙妍與林寶玉一同接受訪問，她們指公司正籌辦「亞姐拳賽」，大家都有興趣參加，更笑言希望賽事有獎金鼓勵。問到拳賽前會怕破相買重保險？雙妍笑說：「唔怕，而家醫學倡明。」寶玉則說：「都有諗過吓，不過亞姐賽應該冇咁起勁嘅，唔係專業。如果畀我揀，沙沙身形好，都想同佢挑吓……戰。」

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