今天是一年一度的元宵佳節，黃貫中（Paul）與朱茵合體挑戰「愛情五秒定律」兼分享夫婦相處之道，Paul被問到老婆激嬲自己的三個原因，他一輪嘴地說：「天氣凍着唔夠衫、肚餓又唔食嘢、亂放雜物、唔願起身、遲到⋯⋯咦，原來可以講到咁多。」搞到朱茵笑言要罰對方頂痰罐！

兩人從拍拖到結婚超過20年，但至今仍然恩愛非常，Paul說：「好多人問我哋，一齊咁多年會唔會悶，講真話唔悶就呃你，但係要學習點樣避免呢種悶，最重要唔好有一個奉旨嘅心態，例如太太為你煮飯，你要識得欣賞，要覺得每一餐飯都係第一次，將呢個心態套用喺所有事情上，就唔會覺得悶，反而好新鮮。」朱茵亦分享一些增加情趣和感情的小玩意：「依家喺屋企嘅時間多咗，可以嘗試多啲唔同嘅嘢，最近我哋會等囡囡瞓覺後，一齊砌3D模型，都幾好玩，同埋我哋晚晚都會睇戲。」

談到阿Paul婚前婚後的不同之處，朱茵大發嬌嗔說：「以前出街一定會拖實我，依家就會拖阿囡（黄鶯），仲有以前唔會窒我，結婚後就係咁窒。不過佢都係一個好老公，任我差遣，而且會煮飯畀我食。」身為「愛妻號」的Paul更自有一套「嗌交哲學」：「嗌交輸咗，固然係輸；贏咗你都有排捱！既然輸贏都係處於輸家嘅狀態，奉勸各位男士最好就唔好同另一半嘈，係咪都認錯先。」

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