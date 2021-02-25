金球獎大後日揭曉，近年喜歡金球獎多過金像獎，因取向較通俗，而且獎項分開喜劇和戲劇類，又包括劇集，提名較多，可以讓一些不扮高深，但實際出色的作品及演員有機會。其中電影方面，謝勒力圖（Jared Leto）因《蛛屍馬跡》（The Little Things）獲提名最佳男配角，就是好例子。

電影另有兩位奧斯卡影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）和雷米馬利克（Rami Malek）合演，一個做老差骨一個做新晉沙展，去調查飾演連環殺手的謝勒，三位都表演出色，可惜電影有點爛，令三人入圍奧斯卡機會渺茫。電影最大弊病是太似《七宗罪》（Seven），其中新人加老手合作對殺手，套路已經甚似，故事還要發生於90年代，臨尾一幕又是與殺手到荒野之外。《蛛屍馬跡》連結局都學《七宗罪》大玩出人意表，可惜有點捉錯用神，只是謝勒在片中確令人驚喜，不但氣勢能力壓兩個影帝，連行路姿勢都別出心裁，實在值得表揚。

另外提名喜劇類別的最佳劇集中，HBO的《空中小姐》（The Flight Attendant）亦是明智選擇，劇集看似通俗鬧劇，講一個酗酒成性的空姐，在頭等位遇上高富帥客人，發展一夜情，醒來卻發現對方被割喉殺死，之後不但要面對警察追緝，亦要面對黑幫追殺，由於女主角經常飲酒飲到失憶，所以要努力回想追尋真相，大橋和《醉爆伴郎團》（The Hangover）相似，卻把美夢與噩夢混合得甚好。

女主角Kaley Cuoco亦獲提名喜劇類視后，Kaley 因《囧男大爆炸》（The Big Bang Theory） 為人所熟悉，成為國際知名女星，收入更曾經年年成為電視女星冠軍，不過演出其他作品不但不成功，簡直連睇都冇人睇，甚至攞過金草莓獎，今次首次擔正大旗兼做埋監製，充份以突出的喜劇細胞帶領全劇，確應受到鼓勵。

劇集對於描寫空姐生活用心，講到空姐於富豪的私人飛機服務，上到機才發現明明寫住有八個乘客，入面卻空無一人，原來目的是要帶危險貨品。想起有機師朋友曾經告訴我，有富豪太太為把愛犬送去巴黎剪毛，竟然特意開一架飛機來回香港。沒錯，這個時勢做狗好過做人，做走狗可能更好。

撰文：翁可人

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【同宅同煲】

酷愛煲劇睇戲，冷門熱門乜都殺，小說《師戀高校》及《87年12歲條女失咗蹤》作者。