韓國36歲女星具惠善去年7月與33歲男星安宰賢辦妥離婚，離婚後的她最近先後亮相節目大談近況，當中她更自爆有新戀情。而於昨日播出的綜藝節目《秀美山莊》上，具惠善自爆13年來一直要食安眠藥，同時又談近日的新戀情，引起網民熱議。

自認失敗

具惠善先談到自己的人氣劇韓版《花樣男子》，她說：「那時是20出頭，現在是30出頭。當時是成功的時候，現在是經歷失敗之後。但是人好像要一直失敗，因為不斷失敗，所以失敗也比想像中要成功，只有失敗才能成為人。那時獲得了很大的成功，亦有想到10年後自己的樣子。我認為人氣不會永遠，應該走自己的路，當時應該享受一下。」

想做軍人

具惠善目前正在籌備展示會，更自爆覺得自己的演技很爛，反而對於自己主導的計劃，就感到非常有成就感。被問到有關於夢想的問題，她說：「我真的是把想做的事情都做了，如願以償。如果重生，我想成為一名軍人，因為被孤立和埋沒在自己的想法中，所以想過不一樣的生活。我想成為有用的人，我認為應該是軍人。」

經常失眠

具惠善表示在演員生涯中曾遇過不少困難，周圍的人希望她穿上典型女演員必須穿的衣服，對此她就有些反抗，於是就被人誤傳性格特殊。同時具惠善更自爆患有睡眠障礙症，她說：「最近經常失眠，我食了13年的安眠藥。不食安眠藥的話就睡不着，大腦好像忘記了睡覺。之後為了改變睡眠模式，學到了很多關於睡眠的知識。對於要擺脫強迫和不安，最近只睡兩三個小時，想睡個好覺。」

常談戀愛

被問到戀愛問題時，具惠善笑着說：「我經常談戀愛。」金秀美追問最近是否有談戀愛，她亦大方直認說：「是的，當導演的時候，去拍攝現場的話有50人，只有我是女人，會有多少男人呢？戀愛總是很幸福。」至於談及新戀情時，她大方說：「我戀愛了，雖然不是單戀，那個人感覺好像很喜歡我。沒有愛就會變得無力，有愛就像活過來。直到相愛為止，要了解很多。如果覺得是那個人，就會全身地投入談戀愛。不過我不太會談戀愛，沒有浪漫的一面。因為和一般女人稍微不同，男性確實會感受到魅力。相處一段時間後，一般都希望對方似女生。」金秀美對具惠善說：「如果和那個男人結婚，一定要發請帖。」

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